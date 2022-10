Fernando Hierro aterriza en Guadalajara: “Chivas me despierta la ilusión”

El español Fernando Hierro afirmó este lunes que está ilusionado por iniciar una nueva etapa como director deportivo de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, equipo al que describió como un proyecto "diferente".

"He tenido muchas posibilidades durante los últimos dos, tres años. Lo que quería es ir a un sitio donde realmente me despertase la ilusión, de un reto, un proyecto, una visión y forma de entender el fútbol y Chivas lo es", explicó Hierro, exjugador del Real Madrid y quien como directivo ayudó a España a ganar la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, en una entrevista que le dio al Guadalajara.

Hierro fichó por el Guadalajara, el segundo equipo con más títulos de Liga en México con 12, después de estar inactivo como directivo desde 2018, cuando concluyó su segunda etapa en la Real Federación Española de Fútbol.

"Cuando uno te dice la cantidad de seguidores que tiene Chivas, no solo en México, sino en el mundo, eso despierta la ilusión. Desde que se me presentó la oportunidad he de reconocer que se despertó en mí una motivación porque es un proyecto diferente, diferenciador, que lleva en el alma a millones de mexicanos", añadió el ganador de tres Copas de Europa como jugador del Real Madrid.

El Guadalajara vive una seguidilla de torneos con malos resultados ya que no gana un trofeo de Liga desde el Clausura 2017 y ya fue superado por su principal rival en el país, las Águilas del América, el cuadro con más cetros del campeonato local con 13.

Lo más cerca que se ha quedado Chivas de otro título en los últimos años es una semifinal en el Apertura 2020, tras ello no ha pasado de los cuartos de final y la repesca.

Una de las principales tareas de Hierro como nuevo líder del proyecto deportivo del Guadalajara, será definir al nuevo entrenador que buscará darle otro título de liga a uno de los dos equipos más populares del país.

"Necesitamos un entrenador que sepa a trabajar con los jóvenes que vienen de las fuerzas básicas, que haya trabajado y conozca la liga mexicana, que tengan mentalidad que haya trabajado en grandes ligas de Europa, son las características que tiene que tener la persona que buscamos y ya tenemos en la cabeza", sentenció Hierro.