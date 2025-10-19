Figura de Selección Colombia sub20 firmó contrato con el León de James

El fútbol colombiano sigue exportando talento, y esta vez el protagonista es Jordan García, arquero titular de la Selección Colombia sub 20 que viene de conseguir el tercer puesto en el Mundial de la categoría. El joven guardameta ha sido confirmado como nuevo jugador del Club León de México, en una operación que ya es oficial.

El equipo mexicano adquirió el 80 % de los derechos deportivos de García en junio de 2025, y tras varios meses de negociaciones, el portero firmó su contrato con La Fiera, donde será una de las grandes apuestas a futuro.

¿Cuánto pagó León por el fichaje de Jordan García?

León pagó 700 mil euros por el 80 % del pase, cifra que refleja la confianza que el club tiene en el talento del arquero, considerado uno de los proyectos más prometedores del fútbol colombiano.

Por ahora, Jordan García seguirá vinculado a Fortaleza CEIF, su actual equipo, hasta final de año. Su traslado a México está previsto para enero de 2026, cuando se unirá oficialmente a los entrenamientos del club.