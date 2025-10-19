Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 14:02
Figura de Selección Colombia sub20 firmó contrato con el León de James
El negocio ya estaba cerrado desde hace algunos meses, el jugador ya firmó y se unirá al club mexicano en enero.
El fútbol colombiano sigue exportando talento, y esta vez el protagonista es Jordan García, arquero titular de la Selección Colombia sub 20 que viene de conseguir el tercer puesto en el Mundial de la categoría. El joven guardameta ha sido confirmado como nuevo jugador del Club León de México, en una operación que ya es oficial.
El equipo mexicano adquirió el 80 % de los derechos deportivos de García en junio de 2025, y tras varios meses de negociaciones, el portero firmó su contrato con La Fiera, donde será una de las grandes apuestas a futuro.
¿Cuánto pagó León por el fichaje de Jordan García?
León pagó 700 mil euros por el 80 % del pase, cifra que refleja la confianza que el club tiene en el talento del arquero, considerado uno de los proyectos más prometedores del fútbol colombiano.
Por ahora, Jordan García seguirá vinculado a Fortaleza CEIF, su actual equipo, hasta final de año. Su traslado a México está previsto para enero de 2026, cuando se unirá oficialmente a los entrenamientos del club.
La llegada del guardameta cafetero al León se da en un momento de renovación del plantel y con el objetivo de fortalecer la competencia interna por el puesto bajo los tres palos; Óscar Jiménez y Alfonso Blanco son los porteros actuales de ese equipo.
Cabe recordar que en León también milita James Rodríguez, figura de la Selección Colombia absoluta, lo que podría facilitar la adaptación de García al nuevo entorno y servirle como referente dentro del equipo.
Con apenas 20 años, el portero ha mostrado madurez, liderazgo y grandes condiciones técnicas, atributos que fueron clave en la destacada actuación de Colombia en el Mundial sub 20.
De esta manera, Jordan García se suma a la lista de jóvenes colombianos que dan el salto al fútbol internacional, y su fichaje por León representa un paso firme hacia una carrera con proyección en el exterior.
JORDAN GARCIA ya firmó contrato con @clubleonfc que compró el 80 % de su ficha en junio.— Mariano Olsen (@olsendeportes) October 19, 2025
El arquero de la Sel. Colombia Sub 20 cumplirá el semestre en @FortalezaCEIFb para incorporarse en enero a la pretemporada del club mexicano, previos exámenes médicos y presentación oficial. pic.twitter.com/iUNxcECpEp
