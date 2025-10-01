Actualizado:
Hay cosas que no cambian: Efraín Juárez fue sancionado en México
El entrenador de Pumas UNAM está en riesgo de ser cesado por bajo rendimiento.
Pumas suma 13 puntos en once partidos por el torneo apertura de la Liga MX, razón por la que se sitúa en la décima posición y la continuidad del entrenador Efraín Juárez está en duda. Claro está que la dirigencia le dará unos partidos más para definir si sigue al frente o sale de la institución.
Lo cierto es que, por ahora, el entrenador tendrá que afrontar una sanción, pues viene de ser expulsado en la derrota 4-1 de Pumas ante América en la más reciente edición del clásico capitalino, así, el DT se ausentará por unos partidos del banquillo de los universitarios.
La sanción a Efraín Juárez por ser expulsado en América vs Pumas
Pues bien, Efraín Juárez fue sancionado con dos fechas sin estar en el banquillo de Pumas, razón por la que no estará contra Chivas de Guadalajara ni Rayados de Monterrey. Ahora, se espera que en estos juegos el desempeño de los universitarios sea mejor.
La notificación de la sanción de Juárez ya fue recibida por Pumas, y asumió que no contará con el entrenador el domingo 5 ni el sábado 18 de octubre en CDMX y Monterrey, respectivamente.
No es la primera vez que este entrenador resulta expulsado de un partido, pues en Colombia fue uno de los técnicos más polémicos, razón por la que tuvo que ver varios partidos desde un palco cuando dirigió a Atlético Nacional.
Ahora, sin Juárez en el banquillo, Pumas tendrá que sumar al menos nueve puntos de 18 en disputa para -como mínimo- avanzar al 'Play-In' para la liguilla; de lo contrario, se quedarán sin opciones de ser campeón de la Liga MX.
Balance de Efraín Juárez como técnico de Pumas
Efraín Juárez llegó a Pumas en el Clausura de 2025, y suma 27 partidos al frente de ese equipo, con un rendimiento de 42 % luego de ocho victorias, diez empates y nueve derrotas. Allí, se tienen en cuenta los juegos de Liga MX y de torneos internacionales.
En consecuencia, la dirigencia de Pumas definirá en los próximos días la continuidad de Efraín Juárez, pues de a poco se le acaban los argumentos para seguir al frente de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano.
