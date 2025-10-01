Hay cosas que no cambian: Efraín Juárez fue sancionado en México

Pumas suma 13 puntos en once partidos por el torneo apertura de la Liga MX, razón por la que se sitúa en la décima posición y la continuidad del entrenador Efraín Juárez está en duda. Claro está que la dirigencia le dará unos partidos más para definir si sigue al frente o sale de la institución.

Lo cierto es que, por ahora, el entrenador tendrá que afrontar una sanción, pues viene de ser expulsado en la derrota 4-1 de Pumas ante América en la más reciente edición del clásico capitalino, así, el DT se ausentará por unos partidos del banquillo de los universitarios.

La sanción a Efraín Juárez por ser expulsado en América vs Pumas

Pues bien, Efraín Juárez fue sancionado con dos fechas sin estar en el banquillo de Pumas, razón por la que no estará contra Chivas de Guadalajara ni Rayados de Monterrey. Ahora, se espera que en estos juegos el desempeño de los universitarios sea mejor.

La notificación de la sanción de Juárez ya fue recibida por Pumas, y asumió que no contará con el entrenador el domingo 5 ni el sábado 18 de octubre en CDMX y Monterrey, respectivamente.