Hay revuelo con James; León no autorizó su asistencia a magno evento deportivo

¿Por qué no permitieron a James ir al MLS All Star?

De acuerdo con el comunicador en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, hubo dos razones para que el entrenador argentino no permitiera viajar a James a Austin, Texas (territorio donde se llevaría a cabo el evento).

Primero por tema físico, “porque el jugador no hizo una buena pretemporada, por eso, el día en el que León debutó en liga el jugador no estaba a punto y no fue titular... no quieren que haga ese viaje, no es prudente porque puede perder ritmo”, dijo Vélez.

Además, Berizzo quiere a James totalmente concentrado en el día a día del equipo, pensando en mejorar el aspecto deportivo del equipo, "pues empezó perdiendo en condición de local y en el segundo encuentro quedaron también dudas con el rendimiento del club, que, pese a ganar ante Pachuca fue de manera poco merecida y solo en una jugada de un penalti a favor”, añadió Carlos Antonio.