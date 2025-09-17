James, blanco de las críticas en León: lo defienden... pero lo señalan
James no logra rendir en León como con Colombia, los hinchas lo defienden.... pero también lo atacan.
James Rodríguez ha demostrado ser uno en clubes y otro cuando se pone la camiseta de la selección, el colombiano volvió a jugar con su club este fin de semana en el empate de León frente a Tigres.
El 10 de la selección entró en el segundo tiempo, pero no pudo tener influencia pese a ser el más destacado de su equipo, algo que viene siendo constante en los últimos partidos con su club lo que empieza a molestar a los aficionados mexicanos.
No se entiende por qué no rinde en el club
Desde los hinchas de León no han dejado de llover las críticas para el colombiano, en un podcast de aficionados del equipo se pronunciaron tras la fecha del fin de semana.
Es el jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor número de ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva de la Selección. Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral
En el podcast criticaron fuertemente el buen momento de James en selección, haciendo referencia que eso en el club no pasa, sin embargo, las críticas no fueron únicamente para el colombiano, a quien intentaron defender echándole la culpa al equipo por la manera en la que está jugando. “Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia y terminó siendo el mejor de la Eliminatoria, pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre” comentaron en ‘Enfierados Podcast’.
León se complica para clasificar
León regresará a la competencia en la Liga MX el viernes 19 de septiembre, cuando visite a Tijuana en un duelo programado para las 10:05 p.m. (hora colombiana).
A pesar del destacado rendimiento individual de James Rodríguez más allá de las críticas, el equipo no logra levantar cabeza. Luego de ocho fechas disputadas, León ocupa el décimo puesto en la tabla, con solo tres victorias, dos empates y tres caídas, lo que refleja la irregularidad que aún persiste en su campaña.