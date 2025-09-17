James, blanco de las críticas en León: lo defienden... pero lo señalan

No se entiende por qué no rinde en el club

Desde los hinchas de León no han dejado de llover las críticas para el colombiano, en un podcast de aficionados del equipo se pronunciaron tras la fecha del fin de semana.

Es el jugador con mayor cantidad de asistencias de gol, con mayor número de ocasiones de peligro generadas, con la mayor cantidad de pases claves a la ofensiva de la Selección. Mucho quiere recaer en esta campaña sobre James, sobre que no marca diferencia, que no juega y que gana un dineral

En el podcast criticaron fuertemente el buen momento de James en selección, haciendo referencia que eso en el club no pasa, sin embargo, las críticas no fueron únicamente para el colombiano, a quien intentaron defender echándole la culpa al equipo por la manera en la que está jugando. “Con la Selección Colombia, que juega a otra cosa, es un tipo que marca diferencia y terminó siendo el mejor de la Eliminatoria, pero con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre” comentaron en ‘Enfierados Podcast’.