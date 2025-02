James brilló con León y va por el liderato: fecha, hora y rival en Liga MX

Nueva fecha de la Liga MX en donde Club León volvió a tener a James David Rodríguez como el capitán, pese a que, desde el principio del compromiso, Andrés Guardado fue titular por primera vez en el torneo. El colombiano portó la cintilla distintiva y lideró el ataque del elenco esmeralda en la visita a Atlético de San Luis.

Desde los primeros minutos, se notó la capacidad de James Rodríguez en busca de dar el golpe y de llevar al León a un nuevo triunfo. El sexto en esta Liga MX para seguir en el liderato. El volante de la Selección Colombia empezó a sentenciar el marcador con un centro perfecto medido para la cabeza de Stiven Mendoza sumando una nueva asistencia.

Parece que el mediocampista ex Rayo Vallecano no ha tenido mucha pegada con solo un gol en la Liga MX, pero, afortunadamente, es el socio ideal de Jhonder Cádiz y de Stiven Mendoza como el mejor asistente del plantel. De hecho, no conforme con la primera, logró aportar con otro pase gol para sellar la victoria.

Atlético de San Luis le puso las cosas difíciles a León con un gol de Sébastien Salles-Lamonge. El francés emparejó el juego. Sin embargo, por fortuna para el elenco visitante, James Rodríguez ejecutó un córner a la cabeza de Paul Bellón que decretó el segundo y definitivo tanto. Cuando el juego llegaba a su final, Salles-Lamonge falló una pena máxima que pegó en el palo.

PRÓXIMO PARTIDO DE JAMES RODRÍGUEZ EN LA LIGA MX: FECHA, HORA Y RIVAL

Después de la importante victoria del León, el equipo de Eduardo ‘Toto’ Berizzo logró sumarse al liderato en soledad con 19 unidades. La ‘Fiera’ rugió gracias al triunfo y por el tropiezo del Club América que perdió en condición de local contra el Necaxa de Aguascalientes.

La pelea por el liderato está en manos de León, pero el América de México está muy cerca de poder darle el golpe a los de Berizzo y James Rodríguez. Justamente, el próximo partido de los guanajuatenses será nada más y nada menos con el equipo azulcrema en la disputa por la punta.

América de México será el rival del Club León en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo miércoles 19 de febrero. Los esmeraldas volverán a salir de Guanajuato con la necesidad de seguir escalando posiciones. Una victoria le daría una gran ventaja a los dirigidos por el argentino, Eduardo Berizzo. En ese orden de ideas, así quedó la programación de ese partido:

América vs León – miércoles 19 de febrero

Hora: 20:00 horas (Colombia)

19:00 horas (México)