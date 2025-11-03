James causa revuelo en México; revelan la verdadera razón de su salida de León

La debacle de León y los equipos interesados en James

El 2025 del equipo ‘esmeralda’ ha estado lleno de frustraciones, luego de saber el castigo de la FIFA y negarle su participación en el Mundial de Clubes, el conjunto de los ‘panzas verdes’ quedó eliminado en primera ronda de la Leagues Cup sin sumar triunfos en tres partidos disputados, además, quedó sin opciones de avanzar en la presente Liga MX ubicándose actualmente en la penúltima casilla del torneo.

Un rendimiento muy flojo del equipo que no tiene contento a James, que según contó Eduardo Luis, ha sido el jugador más destacado de la plantilla, por eso, varios clubes en México estarían interesados en ficharlo, mencionando que podría llegar al Club América, Monterrey, Tigres o Pachuca.

“Hay equipos grandes en México que van por James, si por alguna razón no sigue en país, el futuro de James estaría en la MLS, pero según las cifras, el colombiano fue el más determinante del León en este 2025, 39 partidos jugados en el club, promediando 71 minutos por partido", aseguró el narrador.