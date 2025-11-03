Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 14:47
James causa revuelo en México; revelan la verdadera razón de su salida de León
El volante colombiano tendrá que buscar nuevo equipo para el 2026.
James Rodríguez está muy cerca de salir del Club León, el capitán de la Selección Colombia no renovará su contrato con ‘La Fiera’ y una vez acabe la presente temporada del equipo ‘esmeralda’, el volante cucuteño dirá adiós.
Una información que desde hace varios días se había revelado, sin embargo, reportes indicaban que el Club León fue el encargado de cerrarle la puerta a James para concretar una renovación, esto, debido a su alto salario y la reestructuración a la nómina que las directivas de ‘La Fiera’ tienen en mente para el 2026.
Desmienten versión y revelan razón de la salida de James del Club León
De acuerdo con información del narrador deportivo Eduardo Luis López en el programa de La FM Más Fútbol, James Rodríguez fue quien decidió poner fin a su aventura en el equipo ‘esmeralda’ y no como algunos reportes habían señalado.
“No es cierto que León no quería renovar a James, es que el jugador no quiere seguir allí, quiere estar en un equipo con aspiraciones importantes, James no está interesado en seguir en el León, al equipo lo desarmaron y no está en condiciones de competir por cosas grandes como le habían planteado al colombiano cuando llegó allí”, dijo Eduardo Luis.
La verdadera razón de la salida de James del Club León
La debacle de León y los equipos interesados en James
El 2025 del equipo ‘esmeralda’ ha estado lleno de frustraciones, luego de saber el castigo de la FIFA y negarle su participación en el Mundial de Clubes, el conjunto de los ‘panzas verdes’ quedó eliminado en primera ronda de la Leagues Cup sin sumar triunfos en tres partidos disputados, además, quedó sin opciones de avanzar en la presente Liga MX ubicándose actualmente en la penúltima casilla del torneo.
Un rendimiento muy flojo del equipo que no tiene contento a James, que según contó Eduardo Luis, ha sido el jugador más destacado de la plantilla, por eso, varios clubes en México estarían interesados en ficharlo, mencionando que podría llegar al Club América, Monterrey, Tigres o Pachuca.
“Hay equipos grandes en México que van por James, si por alguna razón no sigue en país, el futuro de James estaría en la MLS, pero según las cifras, el colombiano fue el más determinante del León en este 2025, 39 partidos jugados en el club, promediando 71 minutos por partido", aseguró el narrador.
