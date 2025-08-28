James, 'desesperado', saldría de León y llegaría otro club mexicano

Está por cerrarse el mercado de fichajes en varias ligas del mundo, y si bien los futbolistas colombianos han sido protagonistas, hay otros que apuntan a llamar la atención pero a fin de año, y es en ese grupo donde se sitúa James Rodríguez, quien dejaría al Club León para firmar con otro equipo de la Liga MX.

Luego de ocho meses defendiendo los intereses del León, no se han cumplido los objetivos, pues James llegó con la intención de llevar al equipo a pelear el título de la Liga MX y a firmar una buena presentación en el Mundial de Clubes; sin embargo, no fue campeón y ni siquiera jugó el Mundial.

Así las cosas, es probable que el colombiano termine su contrato con León y no renueve, por lo que varios clubes han mostrado interés en quedarse con sus servicios, y el que más cerca está de ficharlo se desempeña en la Liga MX. El futbolista quiere salir, e incluso lo ve como una necesidad para llegar con ritmo de competencia al Mundial 2026.

¿Cuál será el nuevo equipo de James si sale de León?

Pues James Rodríguez podría ser nuevo jugador de Rayados de Monterrey, club que habitualmente tiene más protagonismo que León y en el que militan grandes figuras del fútbol mundial, incluido el defensa central Sergio Ramos.