¿James estará disponible este fin de semana para jugar con León?

James Rodríguez regresó al León con una carga muscular, pero su disponibilidad para el próximo partido frente a Santos estaría en fase de evaluación. Se espera que pueda estar en la convocatoria si su recuperación responde bien durante los entrenamientos.

El técnico del Club León, Ignacio Ambriz, confirmó que James presenta una molestia en los isquiotibiales, aunque no consideró que sea algo grave.