James le tiró con todo al árbitro: revelan lo que le dijo antes de la expulsión

Afortunadamente, los resultados se le dieron al León liderado por James Rodríguez y por los colombianos, Jaine Barreiro y Jhon Stiven Mendoza. Aunque los ‘Esmeraldas’ cayeron en un duelo directo ante los Rayados de Monterrey de Sergio Ramos, Atlético de San Luis superó a Pachuca y le dio la mano al equipo de Guanajuato.

León pudo respirar en la clasificación directa a la Liguilla en donde deberá medirse contra Cruz Azul, equipo que ya le dio el golpe a James y a sus compañeros de manera agónica. Al volante colombiano, ex Real Madrid no le gusta perder y en México ha quedado en evidencia su actitud cuando la ‘Fiera’ no suma de a tres.

Vea también: Revelan razón de 'rebeldía' de James en León: "se nota"

La frustración crece en James Rodríguez que ha respondido con berrinches en los vestidores, al igual que en los trámites de los partidos como cuando se quitó uno de sus botines y lo lanzó cerca de donde estaba el árbitro central. De esa manera se ganó una tarjeta amarilla.

Ahora, ante Monterrey fue la tapa, pues, en un forcejeo con Sergio Ramos, el español ganó la pelota, mientras el colombiano se quejaba contra Adonai Escobedo pidiéndole una infracción. La jugada continuó y Nelson Deossa casi aumentó la ventaja. De manera inmediata, James le pidió explicaciones airadamente al juez central.

QUÉ LE DIJO JAMES RODRÍGUEZ A ADONAI ESCOBEDO

En medio de los reclamos, James se ganó una tarjeta amarilla por su persistencia en sus quejas frente a Adonai Escobedo, el hombre de la autoridad durante los 90 minutos. El colombiano le habría dicho cosas reprochables como ‘Fantasma’, entre otras palabras que condujeron a la expulsión por segunda amonestación.

La situación inició a falta de veinte minutos para el final del partido. Adonai Escobedo no tuvo piedad con James Rodríguez que reaccionó airadamente en sus reclamos por una posible infracción de Sergio Ramos que subió al ataque regiomontano en esa jugada de riesgo.

Le puede interesar: James en peligro; la sanción que lo pone con un pie afuera del Club León

De acuerdo con la periodista mexicana, Leslie Pérez, James Rodríguez le tiró de todo a Adonai Escobedo y habría dicho, “eres un cagón, ¿me estás escuchando?, eres un cagón”. Tal vez eso no fue lo único que le habría dicho, pues, al parecer le dijo ‘Fantasma’, entre otras palabras ante su incesante queja.

Todavía no hay un dictamen oficial de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) o de la Liga MX propiamente para definir las fechas de sanción. Aunque fue por doble amonestación y eso coincide con solo una jornada de suspensión, por las fuertes palabras, se especula más de una.