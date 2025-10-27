James no renovaría en León y tendría futuro decidido: destapan razón

Después de una mala temporada con el Rayo Vallecano en donde no pesó ni fue protagonista, James Rodríguez recaló en el Club León de México. Eduardo Berizzo y la presidencia del equipo pensaron en que el colombiano los iba a poder sacar nuevamente campeones, pero no sucedió en los primeros seis meses.

Vea también: CAV hizo denuncia y expuso a siete árbitros de la Liga Betplay

Además, la incorporación de James era con miras para afrontar el Mundial de Clubes y, por temas de multipropiedad por la actuación del Pachuca en el torneo más importante a nivel de clubes globalmente, dejaron afuera al cuadro ‘Esmeralda’ privando al volante ex Real Madrid de disputar el torneo.

Durante este Torneo Apertura de la Liga MX, León ha tenido varios partidos negativos pensando en la posibilidad de clasificar para la Liguilla. Cuando estaban superando a Pumas en partido que fue suplente James, les empataron al final con un penal.

Se alejan de la Liguilla, y el colombiano también se distancia del León. No se ha hablado de una renovación por ninguna parte y hay dudas en caso de que llegue una invitación para ampliar su contrato, dado que James estaría molesto por los resultados y por las decisiones de Ignacio Ambriz que lo ha dejado relegado.

LAS DOS LIGAS QUE SE FROTAN LAS MANOS PARA FICHAR A JAMES RODRÍGUEZ

Desde México afirman que su futuro podría estar en la Liga MX en donde ha sonado bastante en Rayados de Monterrey donde compartiría con Sergio Ramos, nada más ni nada menos. Su continuidad en León no parece un hecho y destaparon algunas versiones de por qué no seguiría,.

Y es que, una de las posibles razones que podría marcar su salida es que el cucuteño representa mucha inversión para el León, no solo para ficharlo, sino para mantenerlo una temporada más y ese gran gasto económico que hicieron para ficharlo no se ha visto reflejado en los últimos resultados conseguidos.

Le puede interesar: Convocatoria de la Colombia sub 17 para el Mundial en Qatar

De hecho, desde que Ignacio Ambriz tomó las riendas, el club no ha ganado y James ha alternado entre suplencias o titularidades y en el último juego que fue inicialista, fue sustituido. Salió con gestos de no entender nada. Ambriz dio su respuesta y luego lo ‘castigó’ con la suplencia frente a Pumas.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que James Rodríguez podría cambiar de aires. No es solo México la liga que quiere contar con el colombiano con el interés de Rayados de Monterrey, sino que la MLS de Estados Unidos y la Liga de Arabia Saudita también han dejado entrever que quieren contar con sus servicios.

EL EQUIPO QUE YA OFERTÓ POR JAMES RODRÍGUEZ

Estados Unidos puede ser una de las opciones, pero la Liga de Arabia Saudita parece sacarle ventajas al país norteamericano gracias a que en el pasado ya han demostrado el interés en contratar al volante colombiano en reiteradas oportunidades.

Lea también: Luis Javier Suárez celebra en Portugal; prestigioso premio es oficial

Al Hilal ha puesto los ojos últimamente en James Rodríguez, seguramente, el salario que ganará en Arabia Saudita sería abismal y habría que poner en duda si esa inversión será positiva para pensar en ganar títulos, algo que no se ha reflejado en México.

Además de Al Hilal, en mayo de 2025 cuando llevaba pocos meses en México, León recibió la oferta del Al-Taawoun de Arabia Saudita que fue el primer club que tentó a James Rodríguez. Rechazó un gran salario por seguir en tierras mexicanas apostando a conseguir un título que no ha logrado.