James no seguiría en León: filtran el gran problema en su renovación

Con pocas presencias en México durante este segundo semestre, eso no fue impedimento para que Néstor Lorenzo tuviera en cuenta a James Rodríguez para esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Efectivamente, el colombiano fue convocado y demostró toda su calidad para guiar la victoria colombiana ante Bolivia que permitió sellar la clasificación al Mundial.

Por su parte, en esta pausa por las Eliminatorias, desde México las cosas no parecen ir bien con el futuro inmediato de James Rodríguez que ha estado sonando con posibilidades de salir del León, pero continuar en la Liga MX por los rumores de Rayados de Monterrey que estaría interesado en ficharlo.

Sergio Ramos puede mover los hilos para convencer a la dirigencia y a James de que firme con los regiomontanos en un momento en el que su continuidad en la ‘Fiera’ no está definido completamente. El colombiano termina su contrato en diciembre de 2025 y por ahora, las negociaciones de su renovación no parecen ir por buen camino.

De hecho, desde un medio partidario del León, señalan que podría haber un gran problema y un reto que acabaría con una posible renovación por parte del ‘10’ colombiano.

LA RAZÓN POR LA QUE TEME LEÓN CON UNA POSIBLE RENOVACIÓN DE JAMES RODRÍGUEZ

En el medio, SoyFiera dejaron advertencias que complicarían de manera directa la continuidad de James Rodríguez en el equipo mexicano. Le quedan tres meses de contrato y el volante colombiano ya puso las dudas sentenciando en Somos Fox que, “hasta ahora no se ha dicho nada. Faltan 3, 4 meses".

Además, puso más incertidumbre con su futuro en el club afirmando que, “ya se hablará de eso. Si no se tiene la idea de poder seguir, tomaré otro camino”. En ese sentido, SoyFiera pone dos escenarios con la clasificación al Mundial de Colombia. Uno es que servirá anímicamente para James, pero el segundo es que pondría en riesgo su idea de renovar.

Sumado a lo anterior, afirman que, “tener un jugador de las características de James siempre será bueno para un equipo, aunque ahora el León tendrá que negociar con un jugador que estará en un Mundial y eso puede complicar la renovación, si se da un estira y afloja entre jugador y club”.

El hecho de que haya sellado la clasificación para el Mundial y que sea pieza fundamental en la Selección Colombia también deja la preocupación de que puede valorizarse y ese es otro problema en temas económicos para el León, “James está en esa etapa futbolística en la que no todos los clubes sacan la chequera para tenerlo en sus filas. En pleno Mundial de 2026, el astro cumplirá los 35 años”.

EL OTRO ESCENARIO CON LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL QUE ADVIERTEN

El medio partidario sentenció que será importante que James Rodríguez esté jugando, sobre todo en el primer semestre del 2026 para poder llegar de la mejor manera al Mundial. León le puede dar esa oportunidad, pero seguramente quiere sumar nuevos títulos en su carrera y ahí puede aparecer Monterrey como si siguiente club.

Advierten que el tema a revisar será lo económico, “la situación se tornará interesante entre un jugador que necesita irremediablemente tener un equipo en el primer semestre del año entrante y un club que ocupa arrastrar el lápiz, pensar mucho mejor en su proyecto deportivo del siguiente torneo, aunque, sobre todo, encender la calculadora para mantener a un jugador de la talla de James”.