James prende las alarmas en León; baja de última hora en la Liga MX

Terminó la Leagues Cup para el Club León en una pobre presentación ante Montreal, New York City y Columbus Crew. Volvieron a la realidad de la Liga MX Apertura 2025 con un vibrante duelo por delante en condición de local enfrentando a Rayados de Monterrey, un rival al que no pudieron vencer en el primer semestre.

La gente esperaba en el Nou Camp por ver el duelo entre James Rodríguez y Sergio Ramos, capitanes de las dos instituciones. Sin embargo, y pese a que el colombiano estaba convocado, solo actuó el defensor central español por el lado de Rayados.

Jordi Cortizo, novedad en la institución ‘Esmeralda’ fue inicialista y esto despertó aún más las dudas sobre el futuro de James Rodríguez. Sumado a esto, sorpresivamente, no fue titular, ni tampoco estaba de suplente. De hecho, se bajó de la convocatoria de última hora y no pudo acompañar a sus compañeros al estadio.

Y es que, tras la incertidumbre con el protagonismo de James Rodríguez, revelaron la razón por la que no estuvo. De acuerdo con información del periodista, Paco Montes, el colombiano se bajó de la convocatoria por molestias musculares que le impidieron no solo estar en el terreno de juego, (probablemente iba a ser titular), sino que no le permitió acompañar a su equipo en este vibrante juego.

LEÓN SINTIÓ LA AUSENCIA DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL CAMPO DE JUEGO

Infortunadamente, las cosas no arrancaron bien para Eduardo Berizzo, entrenador del León. El equipo se vio muy errático, sobre todo en la zaga defensiva, en la portería y en el mediocampo sin la posibilidad de enviar el balón a Rogelio Funes Mori, referente de área.

Rayados aprovechó los errores, primero, del guardameta, Óscar García para abrir el marcador y luego un garrafal error de Rodrigo Echevarría que significó el segundo gol de la noche. Sin duda alguna, la baja de última hora de James Rodríguez impactó fuertemente a las pretensiones que tenían los locales.

Evidentemente, era la baja del capitán y el referente del León. James Rodríguez no pudo estar y deberá recuperarse para regresar a las canchas en la quinta fecha cuando visiten a Necaxa.

LO QUE PIERDE LEÓN SIN JAMES RODRÍGUEZ

Además de la creación que podía dar James en los 90 minutos, Rodríguez había sido un jugador que, en las tres fechas disputadas, había estado presente en los respectivos juegos. No tuvo la mejor suerte, dado que los resultados no han acompañado a un León que no luce bien en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Sin embargo, James ya había demostrado su importancia aportando un gol en el único triunfo de su club ante Chivas de Guadalajara y en la Leagues Cup también brindó una asistencia en el empate contra Montreal, partido en el que también marcó en la tanda de penaltis para definir el encuentro.

Aparte de lo anterior, durante los 90 minutos, Eduardo Berizzo no contó con un repartidor de juego que cumpliera las mismas características de James Rodríguez. Sin el colombiano, perdió la inteligencia que se necesita en este tipo de partidos cruciales ante un grande de México como Rayados de Monterrey.