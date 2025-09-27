James queda a la deriva en León; las directivas tomaron radical decisión

Las directivas del León aceptaron la renuncia de Berizzo

En una situación realmente insostenible se convirtió la continuidad de Eduardo Berizzo al frente del León, pues el técnico argentino, que no terminó de la mejor forma el pasado torneo de Liga MX, (cayendo en cuartos de final ante Cruz Azul y acumulando con esa eliminación una sola victoria en sus últimos nueve partidos), sigue sin demostrar gran mejoría en el presente torneo.

Y es que León ha sufrido derrotas dolorosas en este semestre y un juego muy discreto que ha generado grandes críticas de la prensa y de algún sector de la hinchada, como fue su floja presentación en la Leagues Cup (2 derrotas y un empate) y la reciente goleada 5-0 ante Tijuana.

Un León que de momento se ubica en la décima casilla de la actual Liga MX con 11 puntos luego de 12 partidos disputados, acumulando tres victorias, tres empates y cinco derrotas, una floja estadística que pone en peligro su clasificación a la siguiente ronda de la competencia.