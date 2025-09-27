Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 15:20
James queda a la deriva en León; las directivas tomaron radical decisión
El conjunto 'esmeralda' no vive sus mejores momentos en el fútbol mexicano.
Un rumor que venía tomando fuerza en días pasados se hizo realidad este sábado 27 de septiembre, y es que múltiples reportes desde territorio mexicano aseguraban que de no lograr un resultado positivo en el partido de ayer viernes frente a los ‘Bravos’ de Juárez, el entrenador Eduardo Berizzo dejaría de ser el director técnico del Club León.
Pues bien, el conjunto esmeralda donde milita el colombiano James Rodríguez dio a conocer a través de un comunicado oficial que el estratega argentino ha salida del cargo luego de la derrota 2-0 que sufrió ante Juárez.
James tendrá nuevo entrenador en el Club León
La noticia puede complicar el futuro de James Rodríguez en el equipo ‘esmeralda’, pues la llegada de un nuevo estratega puede poner en duda la titularidad del colombiano, tal y como le pasó con los entrenadores de Rayo Vallecano y Sao Paulo, clubes donde no pudo asentarse como inicialista y terminó saliendo.
Cabe recordar que el capitán de la Selección Colombia termina contrato con el Club León este diciembre y no se sabe con certeza si habrá una renovación, donde otros clubes mexicanos como Pachuca y los Rayados de Monterrey podrían realizar ofertas por James.
Las directivas del León aceptaron la renuncia de Berizzo
En una situación realmente insostenible se convirtió la continuidad de Eduardo Berizzo al frente del León, pues el técnico argentino, que no terminó de la mejor forma el pasado torneo de Liga MX, (cayendo en cuartos de final ante Cruz Azul y acumulando con esa eliminación una sola victoria en sus últimos nueve partidos), sigue sin demostrar gran mejoría en el presente torneo.
Y es que León ha sufrido derrotas dolorosas en este semestre y un juego muy discreto que ha generado grandes críticas de la prensa y de algún sector de la hinchada, como fue su floja presentación en la Leagues Cup (2 derrotas y un empate) y la reciente goleada 5-0 ante Tijuana.
Un León que de momento se ubica en la décima casilla de la actual Liga MX con 11 puntos luego de 12 partidos disputados, acumulando tres victorias, tres empates y cinco derrotas, una floja estadística que pone en peligro su clasificación a la siguiente ronda de la competencia.
