James Rodríguez asusta en León: se confirmó lesión de última hora

El futbolista colombiano James David Rodríguez encendió las alarmas en el Club León al sufrir una "ligera torcedura" en uno de sus tobillos en el más reciente entrenamiento.

A pesar de que no fue un hecho de gravedad, James fue descartado por el director técnico Eduardo Berizzo para el amistoso que disputó el conjunto 'esmeralda0 contra el Club Deportivo Tapatío.

La información revelada por "territorio esmeralda" fue confirmada por el periodista Paco Montes, que agregó que la novedad no generó consecuencias en el colombiano, que SÍ estará disponible para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Mx entre el Club León y Cruz Azul.

James no está habilitado para la ida, después de haber sido expulsado en el último compromiso de la fase todos contra todos ante Rayados de Monterrey.

"Más allá de que no estará disponible para la ida vs Cruz Azul , por un detalle en tobillo, que no hace peligrar su participación en la vuelta, tema de precaución", explicó Montes.

Por otro lado, el comunicado dio a conocer que el también colombiano Stiven Mendoza estará listo y sin problemas físicos para el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Duelo colombiano en la Liga Mx

La serie entre el Club León y Cruz Azul será un duelo de colombianos en los cuartos de final de la Liga Mx. Por la máquina están el portero Kevin Mier y el defensa central Willer Ditta, quienes se han consolidado como grandes figuras de los celestes.

Por otro lado, en los de Guanajuato se ha destacado la presencia de James Rodríguez, Stiven Mendoza, Stiven Barreiro y Édgar Guerra.