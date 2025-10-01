James Rodríguez define su futuro en León; habrá anuncio oficial

Su llegada a México fue bastante cuestionada, pues James Rodríguez venía de jugar en Europa y se creía que tenía mercado allí. Aun así, al saber que iba a ser pieza clave de un León aspirante al título, hubo mucha expectativa cuando firmó en enero de 2025.

Los primeros partidos dejaron ver a un James asociativo, con ambición y capacidad para liderar a un equipo que pretendía volver a ser protagonista en México y Concacaf, sin embargo ocurrió lo que es costumbre: las lesiones sacaron al colombiano de carrera.

En consecuencia, el futbolista fue perdiendo credibilidad en suelo mexicano, pues las veces en que volvía a las canchas ya no era tan influyente en el juego, y por el contrario tenía 'pataletas' contra los árbitros y rivales.

¿James se va de León?

Así las cosas, ha empezado a tomar fuerza la posibilidad de que James Rodríguez se marche de León, pues hay poco interés de ambas partes por renovar para la próxima temporada, más allá de que llegó un cuerpo técnico que parece gusta del juego del 'cafetero'.