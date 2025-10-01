Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 09:18
James Rodríguez define su futuro en León; habrá anuncio oficial
El mediocampista colombiano aspira a tener continuidad de cara a la Copa del Mundo 2026.
Su llegada a México fue bastante cuestionada, pues James Rodríguez venía de jugar en Europa y se creía que tenía mercado allí. Aun así, al saber que iba a ser pieza clave de un León aspirante al título, hubo mucha expectativa cuando firmó en enero de 2025.
Puede leer: Hay cosas que no cambian: Efraín Juárez fue sancionado en México
Los primeros partidos dejaron ver a un James asociativo, con ambición y capacidad para liderar a un equipo que pretendía volver a ser protagonista en México y Concacaf, sin embargo ocurrió lo que es costumbre: las lesiones sacaron al colombiano de carrera.
En consecuencia, el futbolista fue perdiendo credibilidad en suelo mexicano, pues las veces en que volvía a las canchas ya no era tan influyente en el juego, y por el contrario tenía 'pataletas' contra los árbitros y rivales.
¿James se va de León?
Así las cosas, ha empezado a tomar fuerza la posibilidad de que James Rodríguez se marche de León, pues hay poco interés de ambas partes por renovar para la próxima temporada, más allá de que llegó un cuerpo técnico que parece gusta del juego del 'cafetero'.
Francotirador, un redactor de columnas de opinión de 'Récord', se refirió al presente del Club León, que viene de firmar al entrenador Ignacio Ambriz, y claramente no pasó por alto al colombiano James Rodríguez.
"No hay nada de nada con la renovación", escribió en su columna, dando a entender que el interés de las partes es nulo, y que aquello de que James "se va a divertir", según Ambriz, es solo mientras termina la temporada.
Le puede interesar: Atlético Nacional estaría por anunciar a su técnico
"El entrenador no pedirá que extendían el contrato y el internacional tampoco ha mostrado mucho interés", afirmó Francotirador en su columna de opinión. En ese caso, James Rodríguez empezará a buscar equipo.
Ahora, escribir sobre los posibles destinos de James sería un auténtico 'tiro al aire', pues el colombiano cambia de club cada temporada y no parece dispuesto a buscar continuidad en algún lugar.
Estadísticas de James Rodríguez en León
Desde su llegada a León, James Rodríguez ha disputado 24 partidos, en los que ha anotado cuatro goles y ha brindado siete asistencias. Pese a que su técnica es innegable, también es indiscutible que le cuesta aportar en marca, algo que es prácticamente innegociable en el fútbol moderno.
Fuente
Antena 2