Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 08:44
James Rodríguez podría salir de León por diferencias con el nuevo DT
Eduardo Berizzo está próximo a salir del cuadro Esmeralda debido a los malos resultados recientes.
El Club León volvió a perder, y esta vez lo hizo por la cuarta fecha del Apertura mexicano, en casa, 1-3 contra Rayados de Monterrey. De tal forma, toma fuerza la salida del entrenador Eduardo Berizzo, a quien ya le buscan remplazo, y se trataría de un DT que cambiaría por completo el rumbo del equipo.
¿Quién será el nuevo técnico de León, remplazo de Berizzo?
Las versiones de medios locales indican que Martín Anselmi podría ser el nuevo director técnico de Club León, siendo este un remplazo de categoría para Berizzo, quien además tiene una idea de juego diferente, que le apuesta más a la intensidad.
Puede leer: José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial
Martín Anselmi, entrenador argentino de 40 años, viene de dirigir al Porto, club con el que disputó 21 partidos y alcanzó un rendimiento de 57,1%, pero del que salió por el bajo desempeño que tuvo el equipo en la pasada edición del Mundial de Clubes.
Ahora, libre, y con pasado en el fútbol mexicano con Cruz Azul, es latente la posibilidad de que Anselmi se convierta en el nuevo entrenador de un León urgido no solamente de buenos resultados sino de protagonismo real en el balompié local e internacional.
¿Por qué James saldría de León si llega Martín Anselmi?
Teniendo en cuenta la intensidad que llegaría a proponer Martín Anselmi en Club León, es posible que James Rodríguez no se adapte, razón por la que dejaría de tener minutos, siendo esto algo que no se podría permitir, pues perdería ritmo de cara al Mundial 2026.
En ese caso, existe la posibilidad de que James Rodríguez cambie de equipo al no estar a la par con las solicitudes del que sería su nuevo entrenador en el Club León. Eso sí, habrá que esperar a que se oficialice la llegada de Anselmi a la dirección técnica.
Le puede interesar: Quick-Step se sobrepuso a la baja de Remco y 'robó' un ciclista al Visma
Cabe recordar que James no ha tenido el rol protagónico que se esperaba ocupara en León, y el equipo no solo ha quedado lejos de la disputa del título local, sino que tampoco pudo disputar el Mundial de Clubes 2025, que fue uno de los fines con los cuales fue contratado.
Fuente
Antena 2