James Rodríguez podría salir de León por diferencias con el nuevo DT

El Club León volvió a perder, y esta vez lo hizo por la cuarta fecha del Apertura mexicano, en casa, 1-3 contra Rayados de Monterrey. De tal forma, toma fuerza la salida del entrenador Eduardo Berizzo, a quien ya le buscan remplazo, y se trataría de un DT que cambiaría por completo el rumbo del equipo.

¿Quién será el nuevo técnico de León, remplazo de Berizzo?

Las versiones de medios locales indican que Martín Anselmi podría ser el nuevo director técnico de Club León, siendo este un remplazo de categoría para Berizzo, quien además tiene una idea de juego diferente, que le apuesta más a la intensidad.

Martín Anselmi, entrenador argentino de 40 años, viene de dirigir al Porto, club con el que disputó 21 partidos y alcanzó un rendimiento de 57,1%, pero del que salió por el bajo desempeño que tuvo el equipo en la pasada edición del Mundial de Clubes.

Ahora, libre, y con pasado en el fútbol mexicano con Cruz Azul, es latente la posibilidad de que Anselmi se convierta en el nuevo entrenador de un León urgido no solamente de buenos resultados sino de protagonismo real en el balompié local e internacional.