James Rodríguez tiene nuevo técnico en el Club León: ¿peligra su titularidad?

James Rodríguez y el Club León pasan por un momento complicado en la presente edición de la Liga MX, el equipo ‘esmeralda’ anunció la salida del técnico Eduardo Berizzo tras una suma de malos resultados en el campeonato mexicano, ubicándose de momento en la casilla 11 de la tabla con 12 puntos.

Las directivas de ‘La Fiera’ aceptaron la renuncia del estratega argentino, que vio una situación insostenible tras la más reciente derrota por 2-0 ante Juárez, por eso, un nuevo entrenador está a punto de llegar al Club León, un nombre que entusiasma a la hinchada.

