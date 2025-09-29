Actualizado:
James Rodríguez tiene nuevo técnico en el Club León: ¿peligra su titularidad?
El capitán de la Selección Colombia se alista para jugar bajo una nueva dirección técnica.
James Rodríguez y el Club León pasan por un momento complicado en la presente edición de la Liga MX, el equipo ‘esmeralda’ anunció la salida del técnico Eduardo Berizzo tras una suma de malos resultados en el campeonato mexicano, ubicándose de momento en la casilla 11 de la tabla con 12 puntos.
Las directivas de ‘La Fiera’ aceptaron la renuncia del estratega argentino, que vio una situación insostenible tras la más reciente derrota por 2-0 ante Juárez, por eso, un nuevo entrenador está a punto de llegar al Club León, un nombre que entusiasma a la hinchada.
Aseguran que Ignacio Ambriz será el nuevo DT de León
Un entrenador mexicano sería el próximo en dirigir a James Rodríguez en el equipo ‘esmeralda’, se trata de Ignacio Ambriz, un hombre de 60 años que ya había militado en el banquillo del Club León y que dejó un gran recuerdo en los aficionados por ser partícipe del último título de Liga MX que logró el conjunto de los ‘panzas verdes’ en el año 2020.
Además, el estratega mexicano tiene título de Copa de México conseguido con Necaxa en 2018 y una Concachampions en la temporada 2015-2016 dirigiendo al Club América, un entrenador que incluso sonó para dirigir a la selección de su país por sus evidentes habilidades como DT.
🚨 VUELVE NACHO | Ignacio Ambriz REGRESARÁ a dirigir al Club León. 🦁⚽— Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) September 29, 2025
El domador que consiguió la octava estrella tendría su segunda etapa al frente de la Fiera, fuentes confirman a Territorio Esmeralda. 🇳🇬
El entrenador mexicano sacó la mejor versión de este equipo,… pic.twitter.com/QeaQBMC8mU
Los hinchas aprueban la llegada de Ambriz
Múltiples reportes apuntan que el mexicano será el nuevo entrenador de ‘La Fiera’, estratega con vasta experiencia en los que ha podido dirigir clubes como Chivas, Querétaro, Toluca y Santos Laguna, además, en el Viejo Continente supo pasar por el banquillo del Huesca de España.
Al enterarse de la muy posible llegada de Ambriz al Club León, los aficionados no ocultaron su felicidad y entusiasmo al recordar el título obtenido en 2020, además del vistoso juego que demostró en su momento, recordando que el estratega mexicano tiene un estilo basado en la posesión de balón y la presión constante acompañado de un enfoque ofensivo y vistoso.
