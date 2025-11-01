James Rodríguez tomó decisión; eligió la liga en la que quiere jugar para 2026

Uno de los grandes referentes que tiene la Selección Colombia es sin duda James Rodríguez, el jugador colombiano es una pieza clave en el esquema táctico utilizado por el técnico Néstor Lorenzo, quien tiene como objetivo llegar de la mejor forma al Mundial del 2026.

Pese a que su actualidad en el equipo ‘Tricolor’ es destacada, no pasa lo mismo en su club, pues el volante de 34 años no pudo levantar títulos con el León y en la presente Liga MX ha quedado eliminado del torneo con fechas de anticipación.

