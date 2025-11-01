Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 09:30
James Rodríguez tomó decisión; eligió la liga en la que quiere jugar para 2026
El volante colombiano no renovará su contrato con el Club León.
Uno de los grandes referentes que tiene la Selección Colombia es sin duda James Rodríguez, el jugador colombiano es una pieza clave en el esquema táctico utilizado por el técnico Néstor Lorenzo, quien tiene como objetivo llegar de la mejor forma al Mundial del 2026.
Pese a que su actualidad en el equipo ‘Tricolor’ es destacada, no pasa lo mismo en su club, pues el volante de 34 años no pudo levantar títulos con el León y en la presente Liga MX ha quedado eliminado del torneo con fechas de anticipación.
James Rodríguez estableció la liga en la que quiere jugar para el 2026
El futbolista colombiano con pasado en clubes como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, no seguirá en el Club León luego de que las directivas decidieran no renovarle su contrato, pues luego de un año jugando allí, concluyeron que su alto salario no hace parte de los planes que tienen para el 2026, donde se planea una reestructuración de la plantilla ante los fracasos sufridos en los últimos meses.
Así las cosas, James deberá buscar pronto un nuevo equipo para el 2026 y no perder ritmo futbolístico pensando en llegar lo mejor posible al Mundial, por eso, ha decidido que el mejor lugar para continuar su carrera es en México, liga que ya conoce en un país en el que ha vivido durante casi un año y donde justamente se llevarán a cabo algunos partidos del Mundial, así lo confirmó ESPN.
Los clubes en México que podrían fichar a James
De acuerdo con la fuente, el representante del jugador y su entorno ya están tocando puertas en otros clubes mexicanos para ofrecer los servicios del colombiano, recordando que han sonado rumores de un interés de los Rayados de Monterrey y también del Club América, equipo al que justamente enfrentará el León este sábado en la Ciudad de México.
Pese a los rumores, el equipo de las ‘Águilas’ del América tendrían descartado el fichaje de James, esto, por las múltiples lesiones que ha venido sufriendo el colombiano, sin embargo, ante la búsqueda de un ‘10’ por parte del técnico André Jardine, no se descarta del todo una posible contratación, teniendo en cuenta además que James queda como agente libre en diciembre y podría negociar por su cuenta los términos de su salario.
