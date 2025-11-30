¿James y Chicho Arango juntos? Este equipo buscaría hacerlo realidad

Sigue la incertidumbre de saber cuál será el próximo equipo donde jugará James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia decidió en común acuerdo con el Club León acabar su aventura en el conjunto ‘esmeralda’ y no renovar su contrato, quedando como agente libre y abierto a negociar su fichaje con cualquier institución.

El talentoso volante ha sonado para varios equipos en México y en los Estados Unidos, sin embargo, uno de la Liga MX ha empezado a sonar con más fuerza, equipo que también está detrás de los pasos del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango.

