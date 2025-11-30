Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 15:19
¿James y Chicho Arango juntos? Este equipo buscaría hacerlo realidad
Los futbolistas colombianos han sido relacionados.
Sigue la incertidumbre de saber cuál será el próximo equipo donde jugará James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia decidió en común acuerdo con el Club León acabar su aventura en el conjunto ‘esmeralda’ y no renovar su contrato, quedando como agente libre y abierto a negociar su fichaje con cualquier institución.
El talentoso volante ha sonado para varios equipos en México y en los Estados Unidos, sin embargo, uno de la Liga MX ha empezado a sonar con más fuerza, equipo que también está detrás de los pasos del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango.
Lea también: VIDEO - Gol y asistencia de Jhon Córdoba en goleada de Krasnodar
En otras noticias: así fue el empate de Colombia 1-1 ante Bolivia por la Liga de Naciones femenina
‘Chicho’ Arango podría compartir equipo con James Rodríguez
Desde hace algunos días se ha reportado el fuerte interés de Pumas por hacerse con los servicios del delantero colombiano, Cristian ‘Chicho’ Arango, jugador que tiene contrato con el San José Earthquakes de la MLS hasta diciembre del 2026, sin embargo, el atacante quiere probar experiencia en el conjunto felino y hay negociaciones por su fichaje.
Así lo confirmó el experto en fichajes, César Luis Merlo, quien puso al delantero antioqueño como prioridad para el equipo universitario de la capital mexicana, que está dispuesto a pagar una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares por ‘Chicho’, sin embargo, la negociación no está cerrada y el club de la MLS estaría pidiendo más dinero por el colombiano.
Pumas también estaría interesado en James
En las últimas horas también llegó una información que pone a James cerca del equipo felino que dirige el mexicano Efraín Juárez (extécnico Atlético Nacional), sugiriendo que el volante de la Selección Colombia no vería con malos ojos su llegada a Pumas, sabiendo que su prioridad es encontrar algún equipo en la Liga MX, competencia que ya conoce y en la que se ha sentido cómodo.
Además, la presencia del arquero Keylor Navas en la plantilla de Pumas podría ser clave en un posible fichaje de James Rodríguez, pues su excompañero de filas en el Real Madrid motivaría al colombiano a concretar las negociaciones y optar por el proyecto del cuadro universitario, que por lo general se refuerza para ser protagonista y pelear títulos.
Fuente
Antena 2