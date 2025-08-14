James rompió el silencio y confirmó su futuro: “Quedan cuatro meses...”

No ha sido el mejor arranque del Club León en la Liga MX Apertura 2025. James Rodríguez tampoco ha podido afianzarse, pues, sorprendió que, en el último encuentro disputado ante Rayados de Monterrey, el colombiano no sumara minutos después de ser baja de última hora por unas molestias musculares que lo privaron de ayudar a su equipo.

Sin duda alguna, este mal momento que vive James Rodríguez con su equipo empiezan a despertar rumores sobre lo que pueden ser los próximos pasos del capitán de la Selección Colombia. ¿Seguirá en el Club León? ¿Buscará regresar a Europa? Pues, todavía no hay nada escrito con el futuro del ‘10’, pero en las últimas declaraciones sembró la incertidumbre.

León espera el regreso de James Rodríguez que no pudo estar en condición de local enfrentando a Rayados de Monterrey. La próxima salida del elenco de Guanajuato será ante Necaxa el viernes 15 de agosto y habrá que esperar hasta el último momento para saber si el colombiano jugará o no, dado que atraviesa molestias musculares.

LAS DECLARACIONES DE JAMES RODRÍGUEZ SOBRE SU FUTURO EN LEÓN

Con las dudas de su participación ante Necaxa, James habló sobre lo que serán sus próximos pasos. Sonó en Sevilla, en Real Oviedo y en otros elencos españoles, pero León sentenció que la única manera de que se fuera era si llegaba una oferta descomunal por el cucuteño.

Por esta razón, continuó en León, pero, lo que más inquieta es que el talentoso colombiano ex Real Madrid sostuvo que, “me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo”. Sin duda alguna, esto lo tomaron como un mensaje que predecía el final de una historia con el cuadro ‘Esmeralda’ sin título.

En estos cuatro meses que le quedan de contrato, León pone toda la ilusión en el volante ofensivo a la espera de confirmar el por qué lo trajeron. James Rodríguez llegó a la institución con la necesidad de dar el golpe en México y volver a gritar campeón después de una sequía de cinco años sin celebrar una Liga MX.

LEÓN LO VE CON TRANQUILIDAD

Pese a las declaraciones de James Rodríguez, León no sufrió su confesión sobre su futuro y sus siguientes pasos. De hecho, el club confirmó que no hay ninguna pretensión de venderlo y esperan llegar a un acuerdo para la renovación de James por lo menos, por un año más.

Además del interés en la renovación de James Rodríguez, León confirmó que no hay ofertas todavía por el colombiano y que el mismo jugador ha manifestado la intención de quedarse. Habrá que esperar si la tranquilidad sigue igual a final del 2025 con una ampliación de su contrato o si se convierte en un calvario.

Por ahora, León espera el regreso de James Rodríguez para poder enderezar el camino en esta Liga MX en donde no han podido arrancar como el semestre pasado. Están lejos de la zona de Liguilla y deberán correr contra el tiempo para poder clasificar a una final y gritar campeón.

Sumado a todo esto, sorprendió que no estuviera en el partido ante Monterrey, pero el club se encargó de confirmar que su ausencia no pasaba por los rumores de su salida o por la declaración que dio en la entrevista. Una lesión muscular lo sacó de la convocatoria de última hora.