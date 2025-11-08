Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 22:31
James se despide de León como el mejor de su equipo: Gran partido del colombiano
El colombiano jugó casi todo el partido en su despedida del club mexicano.
El ciclo de James Rodríguez en el León de México parece haber llegado a su final, pero el colombiano no se fue sin dejar su sello. En la derrota 1-2 ante Puebla, por la última fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el mediocampista fabricó el único gol de su equipo con una asistencia de otro nivel.
Corría el minuto 24 cuando James, ubicado cerca del círculo central, tomó la pelota tras una recuperación y levantó la cabeza. Con su habitual visión de juego, lanzó un pase de tres dedos que rompió la defensa poblana y dejó solo a Iván Moreno, quien definió con un remate cruzado para el empate parcial. Fue la segunda asistencia del colombiano en el campeonato, en una campaña irregular para los esmeraldas.
Buen rendimiento individual, pero sin premio colectivo
Aunque el León ya estaba eliminado de la liguilla desde la jornada anterior, James se mostró participativo, con varios toques de calidad, cambio de orientación y manejo de los tiempos. Fue el encargado de generar las principales aproximaciones de su equipo, sobre todo en la primera mitad.
En el complemento, el volante bajó un poco su ritmo físico, pero siguió siendo el más claro en el armado ofensivo. Intentó con un par de remates de media distancia y dejó a sus compañeros en posición de gol en más de una ocasión. A los 83 minutos, salió sustituido en medio de una mezcla de aplausos y silbidos de la afición local, que reconoció su calidad, pero también la irregularidad de su paso por el club.
León cierra con derrota y James deja su futuro abierto
El partido se definió en los últimos minutos con el tanto de Emiliano Gómez, que sentenció el 2-1 a favor de Puebla. León terminó el torneo fuera de los puestos de clasificación, en una temporada marcada por la inestabilidad y la falta de resultados.
Para James, fue su última presentación del año con León, y posiblemente la última vistiendo esa camiseta. En total, el colombiano cerró el Apertura con 2 asistencias, 1 gol y 12 partidos disputados, dejando destellos de calidad, pero sin lograr continuidad plena.
El mediocampista se tomará algunos días de descanso antes de definir su futuro, mientras en México se especula con una posible salida del club en el mercado invernal.
Fuente
Antena 2