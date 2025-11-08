James se despide de León como el mejor de su equipo: Gran partido del colombiano

El ciclo de James Rodríguez en el León de México parece haber llegado a su final, pero el colombiano no se fue sin dejar su sello. En la derrota 1-2 ante Puebla, por la última fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el mediocampista fabricó el único gol de su equipo con una asistencia de otro nivel.

Corría el minuto 24 cuando James, ubicado cerca del círculo central, tomó la pelota tras una recuperación y levantó la cabeza. Con su habitual visión de juego, lanzó un pase de tres dedos que rompió la defensa poblana y dejó solo a Iván Moreno, quien definió con un remate cruzado para el empate parcial. Fue la segunda asistencia del colombiano en el campeonato, en una campaña irregular para los esmeraldas.