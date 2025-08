James se lesionó e invadió de incertidumbre a León

¿Cuándo juega León contra Columbus Crew?

El partido entre Columbus Crew y León será con el cuadro estadounidense local en Ohio, más precisamente en el estadio Lower.com Field. El encuentro deportivo está programado para este martes 5 de agosto a las 19:30 (hora local).

Se espera una buena afluencia de público en el estadio, pues representa la posibilidad de que Columbus Crew se meta en la próxima ronda, ya que ha sumado cuatro se seis puntos posibles luego del 2-2 (2-4) contra Toluca y de ganarle 3-1 a Puebla.

Eso sí, todo indica que no se trata de una lesión de gravedad, por lo que en caso de que James sea baja en León no lo será por mucho tiempo y por ahora no se verá comprometida su participación con la Selección Colombia en las fechas 17 y 18 de Eliminatorias sudamericanas contra Bolivia (L) y Venezuela (V) en septiembre.