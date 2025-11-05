James se va de León: fecha y boletas para su partido de despedida

El paso de James Rodríguez por el Club León está llegando al final. Este sábado 8 de noviembre, el volante colombiano disputará su último partido con la camiseta del equipo mexicano cuando enfrenten a Puebla en el estadio Nou Camp, por la fecha 17 del Apertura 2026.

El encuentro comenzará a las 8:00 de la noche (hora colombiana) y servirá únicamente para cerrar el torneo, pues ambos equipos ya están eliminados de la competencia. León ocupa actualmente la penúltima posición con 13 puntos, mientras que Puebla es último con nueve unidades.

El club mexicano confirmó que James no continuará en el equipo una vez termine el campeonato, dando por concluido su ciclo en el fútbol mexicano, al que llegó a comienzos de 2025 con grandes expectativas.