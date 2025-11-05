Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 14:10
James se va de León: fecha y boletas para su partido de despedida
El mediocampista colombiano no renovará contrato con el club de Guanajuato.
El paso de James Rodríguez por el Club León está llegando al final. Este sábado 8 de noviembre, el volante colombiano disputará su último partido con la camiseta del equipo mexicano cuando enfrenten a Puebla en el estadio Nou Camp, por la fecha 17 del Apertura 2026.
El encuentro comenzará a las 8:00 de la noche (hora colombiana) y servirá únicamente para cerrar el torneo, pues ambos equipos ya están eliminados de la competencia. León ocupa actualmente la penúltima posición con 13 puntos, mientras que Puebla es último con nueve unidades.
El club mexicano confirmó que James no continuará en el equipo una vez termine el campeonato, dando por concluido su ciclo en el fútbol mexicano, al que llegó a comienzos de 2025 con grandes expectativas.
Precios de boletas para el último partido de James en León
La dirigencia del León anunció una serie de beneficios para sus aficionados: los abonados podrán reclamar una boleta adicional y quienes deseen comprar entradas sueltas podrán hacerlo con precios entre 100, 200 y 300 pesos mexicanos, es decir, entre 20.000 y 62.000 pesos colombianos, según la localidad.
El partido, además de marcar el cierre de la temporada, servirá como una despedida simbólica para James Rodríguez, quien ha sido una de las figuras mediáticas del equipo pese a la irregular campaña colectiva.
Los números de James Rodríguez en el León
Durante su paso por el conjunto Esmeralda, James Rodríguez disputó 32 partidos oficiales, registrando cinco goles y nueve asistencias, además de varios encuentros en los que fue capitán y líder del mediocampo.
Aunque su rendimiento fue intermitente por lesiones y altibajos físicos, el colombiano dejó destellos de su calidad técnica, convirtiéndose en un referente para los más jóvenes del plantel.
A partir del final de este torneo, James Rodríguez quedará con el pase en su poder, y su futuro se definirá en las próximas semanas, en medio de versiones que lo vinculan nuevamente con clubes de la MLS.
