James sorprendió antes de iniciar la Liga MX: "Es mucha presión para él"

Quedan ocho días para que el Club León de México arranque la nueva temporada con la vara muy alta, dado que, desde el Clausura 2025 se armaron con James David Rodríguez Rubio con el objetivo de sacar adelante el proyecto y ganar un título. No fue posible en el primer semestre y ahora quieren dar el golpe en el segundo torneo del año.

Sin duda alguna, James Rodríguez se convirtió en el fichaje ideal y respondió como tal con goles y con asistencias para acercar al club al objetivo. Quedaron eliminados en cuartos de final ante el Cruz Azul que se convirtió en la ‘Bestia Negra’, puesto que no pudieron sumar de a tres ni en la fase regular ni mucho menos en los dos encuentros de Liguilla.

Vea también: Mundial de Clubes: Chelsea le ganó la batalla a Palmeiras y clasificó a semifinales

El arranque será el 13 de julio enfrentando a Atlético de San Luis en condición de local. León espera hacer de su casa su fortín con la capitanía de James Rodríguez que destapó su interés por retirarse cuando cumpla 39 años, es decir, en cinco años. Su hija, Salomé Rodríguez Ospina le dice que quiere que siga hasta esa edad.

Justamente, James tocó el tema de la familia en la entrevista con Edu Aguirre en su canal de “Los Amigos de Edu” en donde desestimó la idea de que Samuel Rodríguez, su hijo menor sea futbolista por un motivo que le preocupa al volante colombiano.

LA RAZÓN POR LA QUE NO QUIERE QUE SU HIJO SEA FUTBOLISTA

Hay muchos caminos que los hijos de futbolistas pueden tomar, pero siempre está la posibilidad de que se decanten por el mismo rol que sus padres y se conviertan en jugadores de fútbol. Sin duda alguna, ese puede ser el caso de Samuel Rodríguez, hijo de James que apenas tiene seis años y que ya arrancó con el furor futbolístico.

Pese a que uno de los caminos que pueda tomar Samuel Rodríguez es ser futbolista, James se sinceró con Edu Aguirre y sentenció que espera que su hijo no tome esa profesión, “está ahora jugando, pero yo no quiero que juegue al fútbol. Es mucha presión, mucha cosa”, arrancó el capitán del León y de la Selección Colombia.

Le puede interesar: Mbappé es duda para los cuartos de final del Mundial de Clubes con Real Madrid

Posteriormente, sentenció que, tal vez su hijo piense en superarlo como jugador y es donde recae toda la preocupación del ex Real Madrid, “ya va con la presión de que soy el padre, la gente piensa que debe ser como yo o mejor que yo... si a él le gusta, sí. Pero, si tú me preguntas, no quiero. Que se ponga a hacer otra vaina”.

JAMES RODRÍGUEZ Y SU RETIRO IMPACTARÍA A SAMUEL, SU HIJO

Además, en otro punto de la entrevista con Edu Aguirre, James afirmó que su retiro está cerca, pero que él no tomaría decisiones por los pedidos de sus hijos, Salomé y Samuel que ya le han hecho saber que no quieren que deje el balompié en estos momentos ni en un par de años.

Lea también: Junior sufrió inesperado rechazo; delantero colombiano le cerró la puerta al fichaje

James Rodríguez quiere jugar el Mundial de 2026 y después, si las piernas responden, seguir jugando uno o dos años. Es decir, su final sería a los 36. 37 años. Sin embargo, Salomé le ha dicho que vaya hasta los 39. Para ello deberá mejorar su tema físico por las lesiones que lo han mermado.

Aparte de Salomé, James Rodríguez también afirmó que Samuel podría reaccionar airadamente si se da el retiro de su padre en los próximos años, por lo cual, la idea es que, cuando anuncie su adiós del fútbol, sea una decisión tomada con sus familiares.