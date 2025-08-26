James tendría futuro definido: saldría de León y firmaría con rival directo

Sin duda alguna, James Rodríguez siempre da de qué hablar ya sea por su ausencia en el León, su protagonismo con la institución mexicana y su futuro que puede ser muy lejana del equipo ‘Esmeralda’. Un regreso a Europa o un cambio de aires con la MLS pueden ser las opciones del colombiano, pero no serían las únicas.

Poco a poco, el colombiano ha venido saliendo de lesiones que complicaron su protagonismo en este Apertura 2025 en la Liga MX con el León. Regresó en la última fecha para enfrentar a Pachuca ingresando en el segundo tiempo y los rumores de su salida volvieron a tomar fuerza en medio de la temporada.

Vea también: Bayern Múnich fichará a Nicola Jackson: millonario acuerdo con Chelsea

Real Oviedo, Sevilla y el Valencia se han interesado por contar con James Rodríguez sin mayores novedades y con un Jesús Martínez Murguía, presidente del León, quien afirmó que el volante colombiano no ha pedido su salida y que no ha habido ninguna oferta de otro equipo para llevarse al ‘10’.

Sin embargo, en las últimas horas ha tomado mucha fuerza la posibilidad de que James Rodríguez salga de León, pero no de la Liga MX firmando con un rival directo de la ‘Fiera’. No hay nada escrito, pero un excompañero de James puede ser clave para convencerlo para que firme con Rayados de Monterrey.

MEDIOS DE MÉXICO RELACIONAN A JAMES CON RAYADOS DE MONTERREY

En TV Azteca mencionan esa posibilidad de que James cambie de colores en México una vez acabe el Apertura 2025. Saldría de León y podría recalar en Monterrey con un equipo al que no han podido vencer desde que el colombiano firmó con el elenco del estado de Guanajuato.

TV Azteca mencionó que, “el cucuteño de 34 años puede terminar en Rayados, pues en un programa de radio de la sultana del norte revelaron que el capitán de la Selección de Colombia es opción para el conjunto regio en caso de que salga de León".

Sergio Ramos sería clave en esta posibilidad de que James Rodríguez sea nuevo jugador de Rayados de Monterrey. La relación del español con el colombiano es muy buena por lo que compartieron en el Real Madrid y porque ya se han visto las caras en México, esta vez como rivales.

Le puede interesar: Santos anunció a su nuevo técnico y junto con ello el plan con Neymar

Rayados de Monterrey tendría que poner sobre la mesa más de 2,5 millones de euros para poder contratar a James Rodríguez. Sergio Ramos tendría la clave para intentar convencer al volante colombiano de salir del León y firmar con el elenco regiomontano.

James ya había dejado claro que podría tomar otro camino en caso de que no lleguen a un acuerdo para renovar. En ese sentido, Monterrey está a la expectativa. El Futbolero indicó que, “uno de los equipos que podría convencer a James Rodríguez es Rayados de Monterrey, no solo por la fortaleza económica que tiene el conjunto regiomontano, sino también porque dentro del club estaría Sergio Ramos, excompañero del colombiano en el Real Madrid”.

EL PROBLEMA PARA JAMES RODRÍGUEZ SI FIRMA EN MONTERREY: HABRÁ COMPETENCIA DE REFERENTE

Además de lo anterior, afirman que la oferta de Rayados sería mejor en temas económicos que lo que gana ahora en León. Sumado a lo anterior, su renovación no está clara, “faltan tres o cuatro meses; pero bueno, como yo siempre digo, un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre, y bueno, ya se hablará de eso”, sentenció en Somos Fox.

Lea también: Campeón del mundo se rindió a Falcao: “Mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

Si llega a tomar la oferta de Rayados de Monterrey, se enfrentaría en un problema que puede poner en riesgo su protagonismo. Tendría que pelear la posición con Sergio Canales, referente e ídolo español del elenco del norte de México. Un mano a mano complejo con el volante ex Real Madrid.

James tendría que ganarle a Sergio Canales la posición, o bien, se podría pensar en que los dos jueguen juntos, cambiando el esquema de Torrent, entrenador del club.