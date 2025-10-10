James y su entrenador comparten una misma ilusión que acerca al 10 a León

James es un jugador que en los últimos años de su carrera se ha caracterizado por no durar mucho en un mismo equipo, Everton, Olympiacos, Sao Paulo, ahora León, todos han sido procesos cortos en los que el 10 no ha podido destacar al nivel que se le pide. Ahora llegan los rumores desde México en donde dicen que el jugador estaría buscando una salida hacia la MLS para aclimatarse en el país donde más partidos habrá del Mundial.

Sin embargo, su nuevo entrenador, Ignacio Ambriz mantiene la esperanza de convencerlo de quedarse y así poder planear el equipo con base en el colombiano y su juego.