Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 09:34
James y su entrenador comparten una misma ilusión que acerca al 10 a León
En los últimos días ha sonado con fuerza que el 10 colombiano podría buscar nuevos aires antes del Mundial.
James es un jugador que en los últimos años de su carrera se ha caracterizado por no durar mucho en un mismo equipo, Everton, Olympiacos, Sao Paulo, ahora León, todos han sido procesos cortos en los que el 10 no ha podido destacar al nivel que se le pide. Ahora llegan los rumores desde México en donde dicen que el jugador estaría buscando una salida hacia la MLS para aclimatarse en el país donde más partidos habrá del Mundial.
Sin embargo, su nuevo entrenador, Ignacio Ambriz mantiene la esperanza de convencerlo de quedarse y así poder planear el equipo con base en el colombiano y su juego.
"Voy a intentar sacar lo mejor de ti"
En una entrevista el entrenador mexicano contó lo que espera de James y como quiere trabajar con y para él con vistas no solo al futbol de México sino también para el Mundial 2026, declaraciones que emocionan a los hinchas colombianos con poder ver la mejor versión del 10 en el próximo torneo continental.
Yo le dije a James 'voy a sacar lo mejor de ti', le pregunté si es su último mundial y me dijo que si. Entonces le dije 'vamos a luchas para que hagamos las cosas bien aquí y que llegues de la mejor forma a ese mundial
El entrenador desde su llegada al equipo no se ha guardado los elogios hacia el colombiano y le ha hecho saber que lo considera parte fundamental del esquema y del futuro cercano del equipo.
Así ha sido la carrera de James
James Rodríguez ha tenido una destacada carrera que lo llevó a ser uno de los futbolistas colombianos más reconocidos del mundo. Surgió en Envigado y se consolidó en Banfield de Argentina antes de dar el salto a Europa, donde brilló en el Porto, ganando títulos. Su gran explosión llegó en el Mundial de Brasil 2014, donde fue goleador del torneo y fichó por el Real Madrid, con el que conquistó Champions League, Ligas y Mundiales de Clubes. Luego jugó en Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y ahora continúa su carrera en el fútbol mexicano, buscando recuperar la regularidad y liderazgo que siempre lo caracterizaron.
Fuente
Antena 2