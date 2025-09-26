Juárez vs. León EN VIVO: Liga MX ¿Dónde ver a James HOY viernes? Hora y canal de TV

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Juárez vs. Club León

El partido de la fecha 11 en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a partir de las 8:00 p.m., duelo que en Colombia no tendrá transmisión televisiva, sin embargo, se podrá ver el encuentro deportivo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Además, las acciones más importantes del compromiso se podrán seguir a través de las redes sociales de los equipos, especialmente por sus cuentas de X.

En países de Centroamérica sí se podrá ver el partido por televisión a través de Tubi, señal que junto con Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX también transmitirán el compromiso para México, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, UNIVERSO, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video y FOX Sports.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00

ET Estados Unidos: 21:00 horas

PT Estados Unidos: 18:00 horas.