Jugador del León destapó el futuro de James: “A mí me dijo que...”

Después de que se jugó el Mundial de la categoría Sub-20 consolidando a Colombia como uno de los tres mejores equipos a nivel global, el arquero de Fortaleza CEIF firmó su respectivo contrato con el Club León de México. Jordan García jugará en el cuadro mexicano a partir de la siguiente temporada después de marcar la diferencia en el conjunto bogotano.

Jordan García es uno de los jugadores más importantes de este proyecto de Fortaleza y lo ha demostrado con sus atajadas que ilusionan a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia para el futuro. Justamente, el guardameta de El Retén, Magdalena tendrá su primera oportunidad afuera y se encontraría nada más ni nada menos que con James Rodríguez en la ‘Fiera’.

James Rodríguez se aleja cada vez más del León después de los malos resultados que ha tenido últimamente con el club que podría no sellar la clasificación para la Liguilla. James llegó al equipo con la necesidad de volver a ser campeón, pero eso no ha sido posible. En ese sentido, podría vivir sus últimas horas en el cuadro ‘Esmeralda’.

Sin embargo, Jordan García habló sobre una conversación que tuvo con el experimentado jugador de la Selección Colombia y detalló el futuro que tendrá el cucuteño en el club o afuera de la institución mexicana. Ya se habla del interés de Rayados y de otros conjuntos en fichar a James.

LA CONVERSACIÓN DE JORDAN GARCÍA CON JAMES RODRÍGUEZ

En entrevista con el VBar de Caracol, Jordan García habló de sus próximos pasos con su futuro que ya está asegurado con el León de México. Llegará a partir del 2026 y podría encontrarse con James o, dependiendo de las decisiones que tome Rodríguez, podría llegar al equipo a hacer su propia historia sin la presencia de James Rodríguez.

Jordan García aseveró que, "tuve la oportunidad de hablar con James, me invitó a su casa y me dijo que ojalá pudiera estar el otro año allí (en León) para apoyarme; me habló de la institución, me dio muy buenas referencias del club y me animo a venir".

De esta manera, dejó entrever que el futuro de James Rodríguez podría continuar en el León de México gracias a esas palabras que marcan que el otro año sería fundamental para apoyar al joven arquero de El Retén, Magdalena.

NUEVA VERSIÓN DE SU FUTURO

Pese a estas versiones de Jordan García que pueden acercar a que James se quede en el León como un apoyo para el guardameta, Paco Montes, periodista que está muy familiarizado con el mundo del León aseveró otra novela en el futuro del ex Real Madrid.

El periodista afirmó que, "James Rodríguez y el Club León están lejos, a hoy, de alguna posibilidad de renovación (nada definido al 100%), pero ya hay equipos de la Liga MX y también de la MLS muy pendientes de la situación”. Rayados de Monterrey de Sergio Ramos es uno de los interesados.