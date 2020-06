Jugador mexicano le responde a Osorio: “Él traicionó su filosofía ante Suecia”

Las pasadas declaraciones de Juan Carlos Osorio en ESPN Brasil siguen generando polémica. El técnico colombiano señaló que los futbolistas de México quedaron en silencio cuando él les dijo que si el equipo estaba preparado para vencer a Brasil en los octavos de final. A esto, Javier Aquino, miembro de dicha escuadra, habló en ‘Medio Tiempo’ sobre su versión de lo que pasó.

El futbolista resaltó que Osorio fue quien traicionó su filosofía porque el equipo en el partido ante Suecia estaba cansado y ahí sí debió rotar, y no rotó; ese era el encuentro que había que ganar para no cruzarse con Brasil en octavos y tener un panorama más parejo.

"Él manejó una estrategia en cada concentración durante todo el proceso y al final de cuentas él mismo se traicionó en el tercer partido. Quizá era momento que los jugadores que venían siendo titulares pudieran descansar un poco, que el resto que no venía jugando adquiriera cierta importancia dentro del grupo, al final de cuentas decide otra cosa", opinó Aquino.

Exactamente de lo que pasó antes de enfrentar a la ‘canarinha’, el jugador de Tigres aclaró: "Ese silencio al cual se refiere el profe no lo recuerdo pero yo creo que en ningún momento el equipo tuvo dudas o miedo al enfrentar a Brasil, al contrario ese tipo de equipos siempre es una motivación y todos lo sabíamos, no se tuvo la capacidad mental de haber perdido contra Suecia, de no haber pasado en primer lugar y el profe en esa parte tiene que asumir cierta culpa, como todos", concluyó.

Si México le hubiera ganado a Suecia, el equipo clasifica primero y hubiese tenido un panorama más ‘tranquilo’ a la hora de intentar seguir avanzando en la Copa del Mundo.