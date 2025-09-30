Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 08:05
Kevin Mier no para de recibir críticas: Importante entrenador arremetió contra él
El portero colombiano no vive sus mejores momentos desde que llegó a México y las críticas no se han hecho esperar.
El portero de la selección Colombia ha sido duramente criticado desde que fue titular con el conjunto tricolor en el partido frente a Venezuela, tras ese partido se le ha visto cometer errores infantiles, una muestra clara de falta de confianza. No ha tenido los mejores encuentros tampoco con su club en donde ha sido señalado varias veces y ya no le tienen paciencia.
Esta vez fue un histórico entrenador del futbol mexicano quien arremetió contra el guardameta colombiano.
El "Tuca" Ferretti explotó contra Kevin Mier
Ricardo “Tuca” Ferretti es un exfutbolista y entrenador brasileño nacionalizado mexicano que se ha convertido en una figura emblemática del fútbol en México. En su etapa como jugador destacó en clubes como Pumas de la UNAM, donde se ganó un lugar importante en la historia del equipo. Como director técnico, Ferretti logró consolidarse con Tigres UANL, equipo con el que ganó múltiples títulos de liga y se convirtió en uno de los entrenadores más ganadores y longevos de la Liga MX.
El histórico entrenador se refirió al momento del portero colombiano a quien calificó de irresponsable y agrandado, Mier viene siendo muy señalado por distintos errores con Cruz Azul que lo han bajado de ese pedestal de ídolo que se había ganado. El Tuca dijo en un programa de televisión "Mier es un agrandado, como arquero quiere hacer cosas que no son y termina siendo irresponsable", además agregó que con él en el arco "Cruz Azul no puede ser campeón".
Por ahora, esto se le viene a Mier en Cruz Azul
Cruz Azul afronta una seguidilla de partidos que podrían definir su rumbo en el Apertura 2025. En las próximas jornadas enfrentará a rivales exigentes como Tigres, América y Necaxa, los cuales pondrán a prueba su consistencia y carácter. Además, el club ha programado amistosos internacionales frente a Pumas el 10 de octubre en Sacramento y contra León el 12 de octubre en Fresno, con los que buscará mantener ritmo y ajustar detalles antes de los encuentros oficiales.
Fuente
Antena 2