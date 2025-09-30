Kevin Mier no para de recibir críticas: Importante entrenador arremetió contra él

El "Tuca" Ferretti explotó contra Kevin Mier

Ricardo “Tuca” Ferretti es un exfutbolista y entrenador brasileño nacionalizado mexicano que se ha convertido en una figura emblemática del fútbol en México. En su etapa como jugador destacó en clubes como Pumas de la UNAM, donde se ganó un lugar importante en la historia del equipo. Como director técnico, Ferretti logró consolidarse con Tigres UANL, equipo con el que ganó múltiples títulos de liga y se convirtió en uno de los entrenadores más ganadores y longevos de la Liga MX.

El histórico entrenador se refirió al momento del portero colombiano a quien calificó de irresponsable y agrandado, Mier viene siendo muy señalado por distintos errores con Cruz Azul que lo han bajado de ese pedestal de ídolo que se había ganado. El Tuca dijo en un programa de televisión "Mier es un agrandado, como arquero quiere hacer cosas que no son y termina siendo irresponsable", además agregó que con él en el arco "Cruz Azul no puede ser campeón".