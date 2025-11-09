Kevin Mier no pudo terminar el partido con Cruz Azul, salió lesionado

Cruz Azul no solo sufrió en el marcador, también en su arco. Kevin Mier, una de las figuras del torneo y pieza clave del equipo, salió lesionado durante el partido ante Pumas UNAM por la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

El incidente ocurrió en el minuto 44, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla fue a presionar alto dentro del área. En la acción, el mediocampista se barrió con los taches por delante y terminó impactando de lleno la pierna del arquero colombiano. Mier cayó al suelo con visibles gestos de dolor, lo que encendió las alarmas en todo el estadio.

