Kevin Mier, portero colombiano de Cruz Azul
AFP
Liga MX
Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 07:25

Kevin Mier no pudo terminar el partido con Cruz Azul, salió lesionado

El arquero colombiano recibió un duro golpe y tuvo que ser sustituido.

Cruz Azul no solo sufrió en el marcador, también en su arco. Kevin Mier, una de las figuras del torneo y pieza clave del equipo, salió lesionado durante el partido ante Pumas UNAM por la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

El incidente ocurrió en el minuto 44, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla fue a presionar alto dentro del área. En la acción, el mediocampista se barrió con los taches por delante y terminó impactando de lleno la pierna del arquero colombiano. Mier cayó al suelo con visibles gestos de dolor, lo que encendió las alarmas en todo el estadio.
 

Polémica arbitral y reclamos de Cruz Azul

El árbitro Fernando Hernández mostró inicialmente tarjeta amarilla al jugador de Pumas, y aún tras la revisión del VAR, decidió mantener su decisión, algo que desató la molestia de los jugadores y el cuerpo técnico de Cruz Azul. La acción fue considerada temeraria y peligrosa, aunque el juez central no la interpretó como expulsión.

Mientras tanto, Mier fue atendido durante varios minutos y tuvo que abandonar el campo en camilla, visiblemente afectado. En su lugar ingresó Andrés Gudiño, quien terminó el encuentro bajo los tres palos.

En espera del parte médico

Por ahora, Cruz Azul no ha confirmado la gravedad de la lesión, aunque todo indica que el golpe fue fuerte en la pierna izquierda. El cuerpo médico realizará exámenes en las próximas horas para determinar el tiempo estimado de recuperación.

