La condición que tiene James para volver a ser titular en León

Berizzo explicó la suplencia de James

En rueda de prensa posterior al partido, el director técnico Eduardo Berizzo dio a conocer el motivo por el que James Rodríguez y el mediocampista uruguayo Nicolás Fonseca fueron suplentes.

Para Berizzo, ambos jugadores no estaban en condiciones de ser titulares, ya que se sumaron tarde a los trabajos de pretemporada.

"“La formación tiene que ver con que Fonseca y James no estaban para jugar todo el partido. Llegaron después a la preparación, pero explicar el partido a partir de las ausencias no me gusta. Me gusta hablar de lo que pasó, no de lo que pudiese haber pasado. La razón es esa, no iban a completar 90 minutos, empezaron la pretemporada tarde y necesitan recorrido”, dijo.