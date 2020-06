La Volpe dice que Osorio "no es ético" y le da con todo al colombiano

Juan Carlos Osorio generó una gran polémica en México con sus nuevas declaraciones en ESPN sobre lo que les dijo a los futbolistas mexicanos antes de jugar con la selección brasileña en los octavos de final de Rusia 2018. "Cuando enfrentamos a Brasil, yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra ellos y la respuesta fue silencio".

Mire acá: Los tres objetivos de Juan Carlos Osorio después de salir de Atlético Nacional

A esto, el exentrenador Ricardo La Volpe no se quedó callado y le dio con todo al actual técnico de Atlético Nacional, pues lo trató de no ser ético por contar lo que pasaba en el camerino, además de quitarse responsabilidad por la derrota frente a Brasil.

"Ni sabían cómo iban a jugar y para mí era la mejor camada de mexicanos que he visto, desde mi punto de vista. No es ético, es como si yo te dijera que si hubiéramos tenido más gol a Argentina le hubiéramos ganado, porque tuvimos la pelota, protagonismo. No va por ahí. El técnico se tiene que hacer responsable de que los jugadores no supieron cómo iban a jugar contra Brasil. Él es más responsable que los jugadores", aseguró La Volpe.

¡Aquí les dejo las polémicas declaraciones de Juan Carlos Osorio!



¿Qué opinan? 👀 pic.twitter.com/6xjGkCwyaV — Paulina García Robles (@paugr) May 31, 2020

El argentino también resaltó que la plantilla de futbolistas mexicanos ya tenía rodaje internacional. "La gran ventaja que tuvo la camada de Osorio es que ellos ya tenían roce internacional, ya estaban en Holanda, otros estaban en España, otros son Portugal, había jugadores que estuvieron en Inglaterra y Alemania. No es lo mismo a cuando yo jugaba que tenía todos del ámbito local, es una gran diferencia entre un ritmo de fútbol europeo", concluyó.

Puede ver: Osorio recibe nuevo mensaje desde México en contra de su filosofía

Por otro lado, Miguel el ‘Piojo’ Herrera, otro entrenador, también le dio duro a Osorio por lo que dijo: "No se vale que después sales a decir cosas, en su momento se tenía que decir, ya sea en el partido, en la semana. Él los respaldaba a muerte (a los jugadores) y hoy los traiciona con palabras años después".