León confirmó mala noticia con James Rodríguez: ya hay plan

Este viernes arrancan las emociones de la Liga MX en su quinta jornada con dos vibrantes partidos. Puebla recibe a Atlético de San Luis y Necaxa recibe a León. Los dirigidos por Eduardo Berizzo necesitan sí o sí conseguir los tres puntos para poder salir de la parte de abajo de la tabla de posiciones e intentar sellar la clasificación para la Liguilla.

En estas cuatro fechas que se han jugado, León no pasa por un buen momento y apenas suma una victoria. Tres derrotas han puesto en problemas a Eduardo Berizzo que no puede volver a caer, dado que se ha rumoreado la posible salida del entrenador argentino. Además, James Rodríguez tampoco ha contado con la regularidad deseada, justo cuando le quedan cuatro meses para finalizar contrato.

Infortunadamente, James Rodríguez salió lesionado de la Leagues Cup y, pese a estar convocado ante los Rayados de Monterrey en la fecha pasada, se bajó a última hora por problemas musculares que lo inquietaron. León lo cuidó en ese encuentro y se esperaba que pudiera llegar para enfrentar al Necaxa.

JAMES RODRÍGUEZ PRENDE LAS ALARMAS

La ilusión era poder tener a James Rodríguez el viernes 15 de agosto en Aguascalientes contra Necaxa. Pero, en la convocatoria definitiva del León, no apareció el nombre del colombiano que deberá esperar para volver a las sesiones de entrenamiento, y para regresar a la titularidad en los partidos del elenco ‘Esmeralda’.

Bajo ese panorama, James ni siquiera viajó a Aguascalientes junto con sus compañeros y se perderá una nueva fecha de la Liga MX, justo cuando el equipo más lo necesita por los malos resultados que inquietan a la institución. Al colombiano lo trajeron para ser campeón y para el Mundial de Clubes. El primer objetivo no se cumplió en el Clausura 2025 y el segundo tampoco por la expulsión del club en el torneo.

Sin duda alguna, la ilusión es poder gritar campeón en este segundo semestre, pero, como van las cosas, todo parece indicar que León tambalea con ese objetivo. La clasificación parece lejana y ese es el primer paso para poder quedar campeón.

EL PLAN DEL LEÓN PARA ACELERAR EL REGRESO DE JAMES RODRÍGUEZ

En ese orden de ideas, León ya reveló el plan que tienen con James Rodríguez tras perderse el partido ante Rayados. El club dejó claro que esperará a que el volante colombiano esté en óptimas condiciones para tenerlo en cuenta. Como no pudo recuperarse durante la semana, tampoco estará ante Necaxa.

Bajo ese panorama, la decisión que tomó el León fue que James no hiciera parte de la lista de viajeros para enfrentar al Necaxa y que se quedara en Guanajuato para poder recuperarse de su lesión muscular. Por estas razones, y por su bajo nivel en la Liga MX, el colombiano ha sido uno de los señalados.