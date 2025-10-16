Actualizado:
León confirmó que James llegó 'dolorido' de la Selección Colombia
El mediocampista jugó los dos partidos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre.
La Selección Colombia disputó dos partidos de preparación durante la doble fecha FIFA de octubre, primero ante México y luego contra Canadá, ambos en Estados Unidos, y con la participación del mediocampista James David Rodríguez.
La lesión de James Rodríguez al volver a León tras Selección Colombia
Tal parece que James es realmente fundamental para el cuerpo técnico comandado por Néstor Lorenzo, y por ello lo usó en ambos partidos, y lo seguirá alineando tanto como sea posible. Sin embargo, el jugador presentó una sobrecarga en su retorno al Club León.
Así lo informó el técnico Ignacio Ambriz en atención a medios de comunicación, espacio en el cual comentó que James Rodríguez "venía con una pequeña molestia, se siente un poco cargado de los isquiotibiales", por lo que hace trabajo diferenciado.
Eso sí, Ambriz comentó que se trata de algo "normal, nada de gravedad", y dio a conocer que "con los fisioterapeutas y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado", por lo que no se perdería ningún juego con el León.
Así las cosas, parece no ser de gravedad la pequeña molestia física de James Rodríguez, pero sí vuelve a activar las alarmas el hecho de que el futbolista colombiano difícilmente pasa desapercibido en este tipo de caso.
Es pertinente recordar que si el jugador no se ha mantenido como titular en ningún equipo recientemente, en gran medida pasa por las lesiones que ha afrontado y el prolongado tiempo de recuperación que afronta en cada caso.
Próximo partido del León de James Rodríguez
León volverá a jugar el próximo sábado 18 de octubre cuando visite a Santos Laguna por la decimotercera fecha de la Liga MX; el partido está programado para las 5:00 p. m. (hora local).
Actualmente León ocupa la decimosegunda posición de la Liga MX con doce unidades, a una de los Pumas que marchan décimos, con el último cupo parcial a la fase de 'play in'.
