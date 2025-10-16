León confirmó que James llegó 'dolorido' de la Selección Colombia

La Selección Colombia disputó dos partidos de preparación durante la doble fecha FIFA de octubre, primero ante México y luego contra Canadá, ambos en Estados Unidos, y con la participación del mediocampista James David Rodríguez.

Puede leer: Carlos Antonio pidió a figura de Colombia sub 20 para el Mundial 2026

La lesión de James Rodríguez al volver a León tras Selección Colombia

Tal parece que James es realmente fundamental para el cuerpo técnico comandado por Néstor Lorenzo, y por ello lo usó en ambos partidos, y lo seguirá alineando tanto como sea posible. Sin embargo, el jugador presentó una sobrecarga en su retorno al Club León.

Así lo informó el técnico Ignacio Ambriz en atención a medios de comunicación, espacio en el cual comentó que James Rodríguez "venía con una pequeña molestia, se siente un poco cargado de los isquiotibiales", por lo que hace trabajo diferenciado.

Eso sí, Ambriz comentó que se trata de algo "normal, nada de gravedad", y dio a conocer que "con los fisioterapeutas y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado", por lo que no se perdería ningún juego con el León.