León encontró solución en la Liga MX: NO fue por James Rodríguez

Nueva fecha de la Liga MX Apertura 2025 en donde el León no podía ceder más puntos en un inicio de semestre complejo en el que han perdido a James David Rodríguez en los últimos dos partidos y se nota bastante que no hay quien cree juego en la institución dirigida por Eduardo Berizzo.

Para el entrenador argentino, ganar en Aguascalientes era esencial para tapar las críticas que han caído y para salvar su cargo en la dirección técnica de León. Además, significaba salir del fondo de la tabla y meterse en la discusión, primero de las posiciones de Play-In y luego, buscar sellar su boleto para afrontar la Liguilla que es el primer objetivo del elenco ‘Esmeralda’, que apunta a conseguir el título.

Lejos de que James Rodríguez sea la solución en el semestre, el colombiano se ausentó del partido ante Rayados de Monterrey y esperaba llegar para el encuentro ante Necaxa. Tenía una semana para recuperarse de las molestias musculares, pero no fue posible y se quedó en León para poder recuperarse de la lesión con la que finalizó la Leagues Cup.

Sin la presencia de James Rodríguez como el líder, capitán y referente, Eduardo Berizzo tuvo que buscar otras opciones y la encontró en un nuevo fichaje que llegó para este segundo semestre y que ya dejó su nombre para romper los ceros y darle una victoria al León.

EL JUGADOR QUE NECESITABA EL LEÓN EN LA LIGA MX

Durante los 90 minutos, León careció de la creación de juego que sí le pudo haber dado James Rodríguez. Pese a ello, tuvo una que otra opción y, como si fuera poco, tuvieron 100% de efectividad con el único gol del partido en el primer y único disparo al arco, según las estadísticas del encuentro.

Eduardo Berizzo confió en la presencia de Ismael Díaz, delantero panameño que llegó al León para el Apertura 2025. El canalero le ganó el puesto a Rogelio Funes Mori y se hizo presente rápidamente a los 12 minutos para dar el golpe en un terreno de juego complejo en Aguascalientes, justo en un momento en el que el Necaxa dominaba el juego con opciones y acciones que pudieron haber cambiado el trámite del partido.

Ismael Díaz fue la solución de León en un juego que no contó con James Rodríguez por sus molestias físicas. Díaz tuvo el único tiro al arco del partido para el cuadro ‘Esmeralda’ y en ese intento, la pelota entró para darle la victoria al club.

Respira Eduardo Berizzo y León salió del fondo de la tabla para buscar firmar su presencia en la Liguilla. Por ahora, el equipo de Guanajuato aparece en zona de Play-In que le puede dar la última opción de clasificar para las fases finales. De la decimoquinta casilla, subieron al noveno puesto con seis unidades a la espera de lo que pase en el final de la quinta fecha.

JAMES RODRÍGUEZ ACELERA SU RECUPERACIÓN EN EL LEÓN

Infortunadamente, Eduardo Berizzo no pudo contar con la presencia de James en los encuentros ante Monterrey y contra Necaxa. Tras el regreso del León de la Leagues Cup en donde no tuvo los mejores resultados, la institución de Guanajuato tuvo que encontrar soluciones sin el colombiano por las molestias musculares.

Se perdió dos partidos, pero lo ideal es que, durante la semana, James Rodríguez pueda regresar a los entrenamientos de León para acelerar su vuelta a las canchas en donde afrontarán un nuevo reto en condición de local ante el Pachuca. La idea es que el colombiano pueda llegar a ese encuentro esencial para ubicarse en casillas de Liguilla.

En ese sentido, el regreso de James Rodríguez puede ser el próximo sábado 23 de agosto ante su gente en el Estadio Nou Camp contra el Pachuca. James será esencial para juntarse con el nuevo goleador del León, Ismael Díaz que ya dio de qué hablar dándole la victoria al club ante Necaxa.