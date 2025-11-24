Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 16:41
León olvida a James Rodríguez y confirman el fichaje de otro colombiano
El equipo mexicano apuesta por un joven talento con un futuro prometedor.
Sigue la alta expectativa por saber el futuro deportivo de James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia que no renovó su contrato con el Club León y dejó al equipo ‘esmeralda’ después de un año defendiendo esa camiseta.
El volante de 34 años no pudo levantar títulos con el equipo de Guanajuato y el club terminó protagonizando una floja campaña donde sufrió eliminación en la primera ronda de la más reciente Liga MX, una situación lamentable que según algunos reportes motivaron a la salida del colombiano.
Confirman el fichaje de un portero colombiano al Club León
El conjunto de los ‘Panzas Verdes’, que se hizo popular en Colombia tras el fichaje de James Rodríguez a inicios de este 2025, vuelve a fijarse en un talento cafetero, pero esta vez en un hombre más joven y que tiene la posición de arquero.
Se trata de Jordan García, guardameta de apenas 20 años que según diarios mexicanos y reportes desde Colombia (el periodista Mariano Olsen) ya tiene acuerdo con el Club León para firmar contrato y defender los intereses de ‘La Fiera’ a partir del año 2026.
CONFIRMADO— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 24, 2025
JORDAN GARCÍA jugará en @clubleonfc desde enero próximo, como se anticipó en esta cuenta el 18 de octubre.
La dirigencia del Grupo Pachuca confirmó la decisión en las últimas horas. pic.twitter.com/HStcsDC1Cp
Club León se fija en un talento de la Selección Colombia Sub-20
García, quien surgió en el club bogotano de Fortaleza CEIF y que luego de tres años militando allí dará el salto al fútbol extranjero, tiene también proceso de Selección Colombia, recordando que es titular en el equipo Sub-20 que hace poco disputó el Mundial de Chile 2025, donde lograron un histórico tercer puesto.
Cabe mencionar que el semestre pasado el Club León ya había fichado otro futbolista colombiano, pues el centrocampista Daniel Arcila dejó el Envigado Fútbol Club para probar experiencia en ‘La Fiera’, que con este movimiento da claras señales de su confianza por los jugadores cafeteros.
Fuente
Antena 2