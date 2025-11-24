León olvida a James Rodríguez y confirman el fichaje de otro colombiano

Sigue la alta expectativa por saber el futuro deportivo de James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia que no renovó su contrato con el Club León y dejó al equipo ‘esmeralda’ después de un año defendiendo esa camiseta.

El volante de 34 años no pudo levantar títulos con el equipo de Guanajuato y el club terminó protagonizando una floja campaña donde sufrió eliminación en la primera ronda de la más reciente Liga MX, una situación lamentable que según algunos reportes motivaron a la salida del colombiano.

