Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 20:09
León vs. Mazatlán EN VIVO: Liga MX ¿Dónde ver HOY martes? Hora y canal de TV
El equipo de James Rodríguez jugará en condición de local.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Club León vs. Mazatlán
El compromiso de la fecha 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se llevará a cabo este martes 23 de septiembre a partir de las 10:05 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia por la señal de Win Sports.
En Ecuador y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por Tubi, señal que, junto con Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX también transmitirán el partido para México.
En Estados Unidos se tendrá que sintonizar Amazon Prime Video y la señal en ‘streaming’ de ViX, además, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 22:05
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 23:05
Argentina, Uruguay y Brasil: 00:05 del miércoles 24 de septiembre
ET Estados Unidos: 23:05 horas
PT Estados Unidos: 20:05 horas.
Fuente
Antena 2