Cargando contenido

Club León y Mazatlán FC se enfrentan por el torneo Apertura 2025 de la Liga MX
James Rodríguez / Club León y Mazatlán FC
X: @jamesdrodriguez / Pixabay
Liga MX
Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 20:09

León vs. Mazatlán EN VIVO: Liga MX ¿Dónde ver HOY martes? Hora y canal de TV

El equipo de James Rodríguez jugará en condición de local.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Club León vs. Mazatlán 

El compromiso de la fecha 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se llevará a cabo este martes 23 de septiembre a partir de las 10:05 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia por la señal de Win Sports. 

Lea también: Copa Libertadores 2025: confirmado el primer clasificado a semifinales

En Ecuador y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por Tubi, señal que, junto con Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX también transmitirán el partido para México. 

En Estados Unidos se tendrá que sintonizar Amazon Prime Video y la señal en ‘streaming’ de ViX, además, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 22:05 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 23:05 

Argentina, Uruguay y Brasil: 00:05 del miércoles 24 de septiembre 

ET Estados Unidos: 23:05 horas                                      

PT Estados Unidos: 20:05 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Club León

Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Imagen

Mazatlán

Imagen

Mazatlán F.C

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido