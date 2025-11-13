León ya tendría listo el reemplazo de James: llegaría desde Argentina

La salida de James David Rodríguez ya estaba decidida desde hace algunas semanas del León de la Liga MX. No tuvo el mejor protagonismo durante el año que alcanzó a estar, pues la consigna era poder sellar la clasificación para la final y se quedaron afuera en la Liguilla durante el primer torneo. Luego, fue un fracaso completo en el Apertura 2025 en el que quedaron en la penúltima casilla.

Ignacio Ambriz y el presidente, Jesús Martínez Munguía le desearon la mejor de la suerte al colombiano y ahora la misión de la institución es poder contratar a un perfil similar al de James. Tapar la salida de un referente como el ex Real Madrid no debe ser fácil, pero ya están buscando el candidato ideal.

En el semestre pasado, el club fichó a Daniel Arcila, extremo y volante de creación que podría ser el sucesor de James Rodríguez. Su compatriota ya se estrenó en la Liga MX con un golazo y, además, ahora podría tener su posición definida. Es un futbolista muy joven y de mucha proyección para el futuro que le podría dar una mano en el siguiente torneo.

EL VOLANTE DE SELECCIÓN SUDAMERICANA QUE FICHARÍAN EN LEÓN

Ante la ausencia del volante de la Selección Colombia, la idea es reemplazarlo nada más ni nada menos que con otro mediocampista con experiencia en un seleccionado como lo es el caso de Diego Valdés. El chileno conoce a la perfección el fútbol mexicano y es el deseo de Ignacio Ambriz.

De hecho, la información llegó por el canal TUDN afirmando que la idea es poder contar con Diego Valdés para suplir a James Rodríguez. El volante austral a sus 31 años no cuenta con la misma trayectoria que el colombiano, pues nunca salió de América, pero fue referente del América de México y es parte de la selección de Chile que no alcanzó a clasificar para el Mundial de 2026.

Diego Valdés es el ‘10’ deseado por el Club León y el entrenador, Ignacio Ambriz lo tiene como la prioridad para el 2026. La idea es poder revertir un mal semestre y poder luchar por el título, algo que lastimosamente no pudieron lograr con James durante este año.

Después de su etapa en América como uno de los favoritos del entrenador André Jardine, firmó con el Vélez Sarsfield de Argentina por tres años, pero León quiere contar con el mediocampista austral para el siguiente año. Si llega Diego Valdés, el cuadro ‘Esmeralda’ le pondría más competencia a Daniel Arcila que esperaba ganarse la posición.

TUDN afirmó que Ignacio Ambriz ya habló con los directivos de León para fichar a Diego Valdés como el reemplazo idóneo del mediocampista cucuteño que buscará nuevos aires, probablemente en Estados Unidos. Habrá que esperar en los próximos días qué sucederá con el chileno que regresaría a la Liga MX.

Para el León hay un dato que ilusiona bastante, pues el volante austral ya sabe lo que es jugar en México y lo que es ganar títulos en la Liga MX. Hizo parte del tricampeonato y también ganó una Copa Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.