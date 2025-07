Liga MX anuncia importante cambio: llegan más futbolistas extranjeras

Lea también: Fluminense hizo lo propio, eliminó a Al Hilal y clasificó a 'semis' del Mundial

¿Cuándo inicia la Liga MX Femenil de apertura 2025?

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil comenzará el viernes 11 de julio de 2025, con el partido inaugural entre Necaxa y Mazatlán disputado en el Estadio Victoria. Durante ese día se jugarán al menos dos encuentros: el mencionado Necaxa vs Mazatlán a las 17:00 h (tiempo del centro de México) y Querétaro vs Santos a las 19:00 h. Los partidos continuarán el fin de semana, incluyendo enfrentamientos como León vs Tijuana o Juárez vs Atlas el sábado 12 de julio, y el domingo 13 se disputarán varios encuentros importantes como Puebla vs Pachuca, Pumas vs Rayadas, América vs Cruz Azul, entre otros.