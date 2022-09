Liga MX: cinco equipos luchan por un lugar en el repechaje a playoffs

La Liga MX está en su recta final y todo está listo para el desarrollo de la última fecha de la fase regular, en la que se definirán los cuatro equipos clasificados directamente a cuartos de final y los ocho que jugarán las rondas de repechaje.

América, Monterrey, Pachuca y Santos están asegurados en cuartos de final, mientras que Tigres, Toluca, Puebla, Chivas de Guadalajara, León y Cruz Azul están instalados en las series de repechaje.

Lea también: ¿Cuál será la titular de Colombia contra México? Lorenzo confirmó cambios

Por otro lado, Necaxa (11) y Atlético San Luis (12) deberán sumar para seguir ubicados en puestos de clasificación a la segunda ronda.

Mazatlán (13), Juárez (14) y Tijuana (15) están contra las cueras y deberán ganar en la última jornada, además de esperar algún resultado, para arrebatarle a Necaxa o a Atlético San Luis su lugar.

Necaxa cuenta con 19 puntos y San Luis con 18, mientras que Mazatlán con 17, Juárez con 16 y Tijuana con 16.

Le puede interesar: ¿A cuántos títulos está Chivas del América en la Liga MX?

Así se jugará la última fecha de la Liga MX:

Juárez Vs Pumas

Atlético San Luis Vs Tigres

Atlas Vs Necaxa

Santos Vs Mazatlán

León Vs Tijuana