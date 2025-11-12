Actualizado:
"Lo acordamos con James": presidente de León reveló detalles de su salida
El volante colombiano no renovará contrato con el Club León.
James Rodríguez ha cumplido su aventura en el Club León, el capitán de la Selección Colombia jugó todo el 2025 en el equipo ‘esmeralda’ y pese a tener grandes actuaciones en lo individual, no logró pelear títulos colectivos en aquel periodo.
El volante de 34 años, quien tuvo paso por grandes clubes del Viejo Continente como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, no renovará su contrato con ‘La Fiera’ y estrenará equipo en el 2026, dejando una buena huella en los aficionados del equipo de Guanajuato, un pensamiento que también comparte el presidente Jesús Martínez.
Presidente de León reveló detalles de la salida de James
Mucho se habló de las razones que llevaron a la salida del colombiano, pues extrañaba un poco que uno de los jugadores más importantes de la plantilla (sino el mejor), no fuera tenido en cuenta para el 2026, sin embargo, el propio presidente de ‘La Fiera’ confirmó que hubo un acuerdo entre ellos para dar finalizado el vínculo.
“Con él hablamos y quedamos en un acuerdo, que se había cumplido el contrato, estamos contentos de que James haya vivido en esta ciudad y de que haya vestido la playera del León”, dijo Jesús Martínez.
“Yo hablé con él, fuimos muy sinceros, decidimos terminar en los mejores términos, agradecido con que haya vestido la camiseta del León y él agradecido con que lo hayamos buscado en un momento complicado, es un crack, un jugadorazo, le deseamos todo el éxito del mundo, que le vaya muy bien adonde vaya”, añadió el presidente.
'DECIDIMOS TERMINAR EN LOS MEJORES TÉRMINOS CON JAMES'— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 12, 2025
Jesús Martínez, presidente del León habla de la salida de James Rodríguez y del futuro de La Fiera:
'El objetivo es regresar a la Liguilla'.
📹 @egarrido12_ pic.twitter.com/YBKimvqKCf
Las razones de la salida de James Rodríguez del Club León
El talentoso mediocampista ofensivo aportó 3 goles y 2 asistencias en 14 partidos disputados en la presente Liga MX, unos números algo discretos para un jugador de la calidad de James, sin embargo, sus estadísticas son de lo más rescatable en la floja campaña de ‘La Fiera’, que terminó eliminado del torneo con fechas de anticipación y ubicado en la penúltima posición de la tabla.
Teniendo en cuenta el flojo rendimiento de la plantilla del León, las directivas tendrían pensado una reestructuración en la nómina de jugadores para el 2026, un trabajo donde James no estaría involucrado por su elevado salario, dinero que serviría para realizar fichajes en otras zonas de la cancha, por eso, el acuerdo de salida habría sido de común acuerdo, teniendo en cuenta que, según reportes, James ya no veía un proyecto altamente competitivo en aquel club y no estaba a gusto con eso.
