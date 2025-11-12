"Lo acordamos con James": presidente de León reveló detalles de su salida

Presidente de León reveló detalles de la salida de James

Mucho se habló de las razones que llevaron a la salida del colombiano, pues extrañaba un poco que uno de los jugadores más importantes de la plantilla (sino el mejor), no fuera tenido en cuenta para el 2026, sin embargo, el propio presidente de ‘La Fiera’ confirmó que hubo un acuerdo entre ellos para dar finalizado el vínculo.

“Con él hablamos y quedamos en un acuerdo, que se había cumplido el contrato, estamos contentos de que James haya vivido en esta ciudad y de que haya vestido la playera del León”, dijo Jesús Martínez.

“Yo hablé con él, fuimos muy sinceros, decidimos terminar en los mejores términos, agradecido con que haya vestido la camiseta del León y él agradecido con que lo hayamos buscado en un momento complicado, es un crack, un jugadorazo, le deseamos todo el éxito del mundo, que le vaya muy bien adonde vaya”, añadió el presidente.