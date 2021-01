Miguel 'Piojo' Herrera se defiende y asegura que aún no "ha tocado fondo"

Miguel Herrera, seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, aseguró este jueves que a pesar de haber sido despedido del América del fútbol mexicano el pasado mes de diciembre, su carrera no está a la baja.



"No he tocado fondo, fue una decisión de la directiva, aunque me avalaban los resultados; esto no se parece a cuando me corrieron de la selección. Esa vez cometí un error, pero ahora no estoy en el fondo, al contrario, me reinvento", dijo a EFE el entrenador.



La anterior ocasión que Herrera fue despedido fue en el 2015 cuando tuvo una pelea con un comentarista de televisión. El estratega aseguró que como aquella ocasión, buscará levantarse.

"Cuando me despidieron de la selección, pocos creyeron en mí hasta que dirigí a Xolos y los hice líderes de la competencia durante un año, así que de esto se trata, de volver a levantarse para ser un técnico reconocido por el trabajo", agregó.



Herrera, nacido en Hidalgo, centro de México, explicó que a pesar de que critican su carácter volcánico que le ha acarreado consecuencias, es a éste al que le debe la mayor parte de sus éxitos.



"Lo que he logrado es por mi forma de aferrarme, todo se lo debo a mi carácter, el mismo que critican. Me puedo arrepentir de algunas cosas, pero al mismo tiempo, otras buenas llegaron gracias a la forma en que me comporto", indicó.



Herrera le dio al América sus dos títulos de liga más recientes, en el 2013 y 2018 y se caracterizó por ser una figura mediática por sus explosivas declaraciones, sus reclamos a árbitros y colegas y su frenesí en el banquillo, lo que calificó como su esencia.



"Mi forma de ser me ha ayudado a conseguir logros, lo que necesito es moderarla. Al final, en el América utilizaron mi carácter como pretexto porque tenían que tomar una decisión, para mí se acabó y lo acepto, no pasa nada", dijo.



Recordó que durante su gestión en los últimos tres años en América, se vendieron jugadores al mercado europeo como Édson Álvarez al Ajax de Holanda, Guido Rodríguez al Betis de España o Agustín Marchesín al Oporto.

"Lo cierto es que le quedaron ganancias al equipo durante mi estancia", señaló.



Uno de los puntos fuertes en el América de Miguel Herrera fue la unión entre jugadores, sin embargo, en el último torneo los rumores de discrepancias con algunos futbolistas líderes habrían ocasionado el bajón futbolístico, lo que el técnico niega.



"Deberían de preguntar a los jugadores, el vestuario estaba bien y ellos lo pueden comprobar. Todos me mandaron mensajes después de que me sacó la directiva, estaban consternados y yo les respondí que así era el fútbol".



A la espera de una buena oferta, sea en la liga mexicana o en cualquier lugar del mundo, Herrera pasa los días analizando los partidos para dar opinión en redes sociales, por lo que enfatizó que el único equipo que no dirigiría, sería a Chivas de Guadalajara.



"Los números que tengo son buenos, me siento orgulloso del tipo de entrenador que soy, puedo ir a cualquier equipo salvo a las Chivas, por respeto a la afición del América. Estoy tranquilo a la espera de la mejor oferta, mis números no los puede cambiar nadie", concluyó.