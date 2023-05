Millonarios podría fichar un arquero: es extranjero y los hinchas lo piden

Millonarios FC viene firmando una de las mejores temporadas de los últimos años, y una vez más ilusiona a su hinchada con el título de Liga Betplay, teniendo en cuenta que necesita solo un punto -de 15 posibles- para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

De tal forma, la intención de los Embajadores es que no se vea desestabilizado el plantel de cara a la próxima instancia del torneo, lo cual de paso impulsó para no prestar a Óscar Cortés para el Mundial sub 20 que se disputará en Argentina.

Sin embargo, la hinchada sueña con un mejor plantel y desde ya 'calienta' el mercado de fichajes para la próxima temporada, en ese orden de ideas, el primero en aparecer en la lista de posibles refuerzos es un arquero, extranjero, con pasado en el club.

La hinchada de Millonarios quiere de nuevo a Nicolás Vikonis

Pues algunos hinchas de Millonarios piden el regreso del arquero Nicolás Vikonis, teniendo en cuenta el buen pasado del golero uruguayo en el club, en donde incluso ganó la liga del segundo semestre de 2017.

Y es que Vikonis aparece en la lista de jugadores transferibles para la próxima temporada por parte del Mazatlán de México, que viene de se quedar último en la Liga MX, tras conseguir apenas siete puntos en 17 jornadas.

De tal forma, se ha convertido en tendencia en Twitter que los aficionados de Millonarios citen el comunicado en el cual se informa sobre la nueva condición de Vikonis, para pedir el retorno del futbolista uruguayo quien militó en el equipo entre 2015 y 2017, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas de la plantilla.