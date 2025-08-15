Necaxa vs León EN VIVO, 15 de agosto: hora y canal para ver Liga MX este viernes

Nueva jornada de la Liga MX Apertura 2025 con el anhelo del Necaxa de respetar la casa y meterse en puestos de Liguilla. Por el momento, los hidrocálidos están en la octava casilla, en zona de Play-In. Por su parte, León de Eduardo Berizzo necesita despertar en el rentado local, pues, apenas suman una victoria y tres derrotas.

Sin James Rodríguez, puesto que no se alcanzó a recuperar de molestias musculares, León quiere dar el golpe en Aguascalientes y salir de posiciones incómodas en la tabla de posiciones. Por ahora, el elenco ‘Esmeralda’ está en la decimoquinta casilla, lejos de puestos de Liguilla. Sumar de a tres será vital para poder pensar en seguir vivos con ese latente objetivo de clasificar.

León debe cambiar la página tras la caída contra Rayados de Monterrey y, con Daniel Arcila, el volante colombiano que ya dio de qué hablar con un golazo en aquel encuentro ante los regiomontanos, buscarán los tres puntos esenciales para clasificar. La victoria los dejaría en zona de Play-In, superando a Necaxa, rival directo en este compromiso.

Necaxa podría meterse en zona de Liguilla si suma de a tres. Con la victoria, llegaría a ocho unidades y estaría en la misma línea de Cruz Azul y América que deberán jugar en la quinta fecha.

Fernando Gago podrá contar con Kevin Rosero, Johan Rojas y Díber Cambindo, este último, quien fue uno de los goleadores del Clausura 2025. Necaxa viene de sumar un punto en el empate ante Pumas UNAM.

NECAXA VS LEÓN EN VIVO ESTE VIERNES 13 DE AGOSTO: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 10:05 P.M.

México: 9:05 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 11:05 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:05 P.M.