Ni Falcao ni James, "el mejor jugador colombiano es Roger Martínez"

El delantero colombiano Roger Martínez sigue dando de qué hablar en el fútbol mexicano. Luego de la salida del entrenador Miguel el ‘Piojo’ Herrera, quien dirigió en el América, recordó cuando algunos cazatalentos de Italia fueron a observar jugadores para llevárserlos al Milan.

"Vinieron visores (ojeadores) del Milan para darle seguimiento a jugadores jóvenes del América. Platicamos Santiago Baños y yo con ellos, y nos preguntaron '¿saben quién es el mejor jugador colombiano que hay en el mundo ahorita?'. Nombramos a Falcao, a James Rodríguez, y nos respondieron: 'no, es ese que tienen ahí', volteamos y era Roger", confesó el ‘Piojo’ Herrera en una charla con Mimo el ‘Águila’.

A raíz de esa conversación, Baños (presidente del equipo ‘azulcrema’) le respondió a los empresarios que se los vendía, pero hubo un detalle de Martínez que no terminó de convencerlos: “no, porque ese ‘chavo’ (Roger) todavía no terminaba de ser el jugador que todos pensamos que puede ser, porque su representante no lo ayuda mucho. Eso nos dijeron los visores sudamericanos con trabajos de visorear para el Milan".

Cabe señalar que laa junta directiva del equipo mexicano ha optado por escuchar ofertas para que de esta manera Roger Martínez pueda mostrar todo su potencial en otro club, ya sea del fútbol mexicano u otra liga.

Por tal razón, los rumores que sitúan al colombiano fuera del club 'azulcrema' crecen día a día, ya que algunos equipos de la liga norteamericana (MLS) e incluso de Europa han puesto sus ojos sobre Martínez. Sin embargo, habrá que esperar qué pasa en los próximos días, puesto que el atacante colombiano fue uno de los protagonista de la fecha 3 de la Liga MX al anotar el segundo gol ante Juárez.