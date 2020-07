Óscar Murillo rompió el silencio sobre los acercamientos con Boca Juniors

En medio de la urgencia que tiene Boca Juniors por buscar un defensor central para la reanudación de la Superliga Argentina y la Copa Libertadores, varios nombres se han acercado al club por diferentes empresarios.

William Tesillo fue uno de los colombianos postulados para llegar al elenco ‘xeneize’, pero las negociaciones parecen caídas y ante eso ahora se habrían fijado en Óscar Murillo, actualmente en Pachuca del fútbol mexicano.

Lea también: Luis Díaz tendría fuerte posibilidad en Inglaterra; Junior también saldría ganando

El experimentado zaguero, con pasado en Atlético Nacional, dialogó con Win Sports TV sobre este particular: “Uno se siente contento de que Boca se interese en uno, pero estoy feliz en Pachuca, me queda un año y por el momento estoy muy a gusto aquí. El futuro es incierto, pero actualmente tengo contrato, estamos pensando en Pachuca y estoy feliz”.

“Tuve una linda experiencia en Argentina, yo estaba en la Selección Colombia sub 15. Estuve un año y me iban a comprar, pero desafortunadamente me lesioné y tuve que quedarme en Colombia”, agregó Murillo.

De interés: América de México confirmó la complicada lesión del colombiano Andrés Ibargüen

También habló de cómo se siente en Pachuca: “Tratan muy bien a los colombianos. A veces hablo con Chitiva que trabaja en el club. Aquí han pasado muchos colombianos que han sido campeones y nos acogen muy bien”.

Y cerró hablando sobre la Selección Colombia: “Quiero que Yerry Mina se recupere, es un gran central y espero que no tenga más lesiones, para que esté bien en Everton y la Selección… Hay excelentes centrales y el que esté en el mejor momento va a jugar, esperemos que esto pase y que se llamen siempre a los mejores”.