Osorio recibe nuevo mensaje desde México en contra de su filosofía

Enrique 'Perro' Bermúdez, reconocido narrador del fútbol mexicano, habló en entrevista con Win Sports sobre el paso del técnico colombiano Juan Carlos Osorio por la Selección de México. El periodista resaltó el conocimiento del 'cafetero', pero señaló su filosofía al hablar de las ya conocidas rotaciones.

"Movía a veces entre 8, 9 y 10 cambios por partido... Y eso lo puede hacer en un equipo, lo hizo en Atlético Nacional y le fue muy bien, pero no lo puedes hacer desde el punto de vista de una Selección nacional, aunque déjame decirte que la mayor parte de los jugadores del seleccionado mexicano quieren muchísimo y reconocen el aporte de Juan Carlos Osorio. Yo lo respeto también, no más tenemos esa diferencia... No estoy de acuerdo con tantos cambios", dijo Bermúdez.

Asimismo, el narrador resaltó que habló varias veces con Osorio y le expuso su desacuerdo con esa metodología de juego, pues además de los cambios constantes entre un juego y otro, también cambiaba constantemente de posición a los futbolistas e improvisaba.

Por último, el 'Perro' Bermúdez agregó que Osorio, pese a su gran rendimiento con México, no consiguió superar lo hecho por otros entrenadores de llegar a un quinto partido con el cuadro 'azteca'.

"Juan Carlos Osorio es un técnico muy inteligente y trabajador, alguien que planea todo de principio a fin, pero no logró superar lo que hicieron entrenadores anteriores en la Selección de México, no consiguió el quinto partido", concluyó.