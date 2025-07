Otro colombiano dejó ‘tirado’ al León: firmó con un grande de Brasil

La Liga MX en su Torneo Apertura 2025 está a nada de empezar. El mercado de fichajes del balompié mexicano no ha dado tregua en los últimos días, pero el León no se ha movido a gran velocidad con posibles fichajes más allá de un interés por Miguel Ángel Borja que también fue tanteado por Tigres UANL.

Pese a que el León no ha hecho mayores fichajes a lo largo de los últimos días, las bajas sí han pegado fuertemente en la institución de Guanajuato. Andrés Guardado no seguirá después de que regresara del retiro para jugar con James Rodríguez pensando en el Mundial de Clubes que, infortunadamente no pudieron jugar por la expulsión de la FIFA.

Vea también: Florentino motivó al Real Madrid: el insólito premio si ganan el Mundial de Clubes

Además de Andrés Guardado, Édgar Guerra se fue sin tener mucho rodaje en el semestre y firmó con el Puebla de México. Un rival directo que se quedó con el extremo colombiano sacándole un socio a James Rodríguez para este segundo torneo del año.

A falta de una semana para que inicie la Liga MX en su Apertura 2025 y previo al debut en condición de local ante Atlético de San Luis, se conoció una dura baja para el club con un nuevo colombiano que dejó a la institución en medio de las sesiones de entrenamiento.

EL COLOMBIANO QUE SALIÓ DEL LEÓN DE MÉXICO A GIGANTE DE SUDAMÉRICA

Tras la salida de Édgar Guerra, quedaban James Rodríguez, Jaine Barreiro y John Stiven Mendoza como los colombianos del León de México. Miguel Borja podría ser el cuarto si así lo desea el club, dado que ha demostrado interés para un jugador que perdió la titularidad en River Plate y que se le acaba el contrato próximamente.

Así las cosas, aunque fue uno de los goleadores del semestre pasado, se confirmó la salida de John Stiven Mendoza que no seguirá ni en el León ni en la Liga MX para el segundo torneo de 2025. Este jueves 3 de julio se confirmó su traspaso al Athletico Paranaense, que, pese a que está en la Serie B del Brasileirao por su descenso, no deja de ser un grande del país.

Le puede interesar: Millonarios reemplazaría a Falcao con un delantero del Medellín

Stiven Mendoza ya fue presentado de manera oficial con el ‘Furacao’ al igual que sus compatriotas, Kevin Viveros y Juan Felipe Aguirre que llegaron procedentes de Atlético Nacional. Mendoza, que fue un socio claro de James Rodríguez en el semestre pasado dejó al León para intentar sellar el ascenso con el Paranaense.

EL FUTURO DE JAMES RODRÍGUEZ TRAS RUMORES DEL FICHAJE DEL REAL OVIEDO

Hace unas semanas, retumbó el nombre de James Rodríguez nuevamente en el fútbol europeo, especialmente en la Liga de España en donde no terminó de la mejor manera su historia con el Rayo Vallecano con pocas presencias en la cancha. Sin embargo, por el ascenso de Real Oviedo, que pertenece al Grupo Pachuca se le relacionó con dicho equipo.

Lea también: Barcelona tiene un nuevo plan para fichar a Luis Díaz

Pese a esos rumores, el presidente Jesús Martínez Murguía sentenció que no hay forma de que James Rodríguez salga del León, por lo menos no en este semestre que se avecina. El volante colombiano ha seguido sumando regularidad en los entrenamientos y espera consolidarse con el título.

Jesús Martínez Murguía aseveró que se trata solo de rumores, que no ha habido ninguna oferta formal por parte del Real Oviedo y que la única forma de que se vaya de la institución es si llega una “oferta descomunal”. James está más que sintonizado con la pretemporada y con el arranque liguero el 13 de julio ante Atlético de San Luis.